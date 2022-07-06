



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Darıca İlçe teşkilatının düzenlediği piknik şölenine katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın da katıldığı piknik şöleninde Başkan Büyükakın, teşkilat üyeleri ve aileleri ile yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çekildi. Piknik şöleninin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, “Biz sevgi, birlik ve kardeşlik yüklü büyük bir aileyiz. Birlikte güçlü, birlikte halkımıza hizmet eden bir teşkilatın kadrolarıyız. Bu fedakâr çalışmada teşkilatımızın ailelerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu fedakârlığı hep destekleyerek gücümüze güç kattılar” dedi.





“BU NECİP MİLLET İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

“Tevazu, samimiyet ve gayretle Türkiye’nin geleceği, milletimizin umudu olmaya devam edeceğiz” diyerek değerlendirmelerini sürdüren Başkan Büyükakın, “Bizim siyasetimiz güven ve milletine dosdoğru olmaktır. Milletine yalan söyleyen bir siyasi hareket olmadık, olmayacağız da. Çalışıyoruz, teşkilatımızın tüm neferleriyle birlikte bu necip millet için gayret ediyoruz. Devletimizi ve milletimizi yüceltmek için çalışmaya, durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızla her daim birlikteyiz. Vatandaşlarımız bize olan güvenlerini ve sevgilerini her daim gösteriyorlar” ifadelerini sarf etti.





“2023 ARDINDAN 2024 SEÇİMLERİNE DE HAZIRIZ”

“Bizim kalplerimizde inanç var, biz bunun için güçlüyüz” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Teşkilat mensuplarımızla birlikte 2023 ardından 2024 seçimlerine de hazırız. Allah’ın izniyle milletimizin desteğiyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız. Biz milletimizle birlikteyiz ve bu aziz milletimizle yol yürümeye devam ediyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.







