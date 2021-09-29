Başkan Büyükakın, “Derince ve Gölcük’e 746 milyon TL’lik yatırım yaptık”

AK Parti Derince ve Gölcük Mahalle Başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Büyükakın, “Bakınız iki yıllık süreçte sadece Derince ve Gölcük ilçelerimize 217 eser ve hizmet ile 746 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik” dedi.

















Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın düzenlediği Mahalle Başkanları toplantılarına katılmayı sürdürüyor. Son olarak Derince ve Gölcük ilçelerinde ki buluşmalara katılan Başkan Büyükakın, burada Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları hakkında mahalle başkanlarına bir sunum yaptı. AK Parti Kocaeli İl Başkan Mehmet Ellibeş’in yanı sıra İlçe Belediye Başkanları Zeki Aygün ve Ali Yıldırım Sezer, İlçe Başkanları Koray Merdan ve Çetin Seymen’in yanı sıra teşkilat üyelerinin de katıldığı toplantıda, “Hizmet ve eser üretmek için hep birlikte büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bakınız iki yıllık süreçte sadece Derince ve Gölcük ilçelerimize 217 eser ve hizmet ile 746 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik” dedi.





“BİZ ESER VE HİZMET ÜRETTİKÇE VATANDAŞIMIZ MUTLU OLUYOR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Şehrimizin tamamına hizmetlerimizi ulaştırırken, hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak şekilde bir sosyal destek sistemini de sürdürüyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Bakınız Kocaeli’nde yerin altına ve üstüne hizmetlerimizle mühür vurmaya devam ediyoruz. Biz eser ve hizmet ürettikçe vatandaşımız mutlu oluyor. Biz zaten bunun için varız. Teşkilatlarımızla, mahalle başkanlarımızla bu gönül ve eser davasına katkı sunan herkesle bu aziz milletimize hizmet ediyoruz. Kentimizin her karışına hizmet götürüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Bakın sadece Derince ve Gölcük ilçelerimize 746 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Ağızdan tek seferde bu meblağlar kolay çıkıyor belki ama bunun arkasında bir emek ve çalışan kadrolar, alın teri döken emekçi kardeşlerimiz var” ifadelerini sarf etti.





“GENÇLERİMİZE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Kocaelili hemşerilerimizin bize verdiği emaneti geleceğe taşımak, geliştirmek ve korumak için çalışıyoruz” diyerek AK Parti Mahalle Başkanlarına ortaya koydukları çalışmalar için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bakınız elbette fiziki yapılar yapıyor ve kentin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ancak bunun yanında birileri var ki gençlere güvenmeyenler ve kategorize ederek onlara inanmayanlar var. Biz onlara karşı da durarak gençlerimizin yanında olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin vizyonunu bilmeyenler, onlara inanmayanlar kafalarını kaldırsınlar. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarına, hükümetimizin çalışmalarına baksınlar. Gençlerimizin neler ürettiğine çok iyi baksınlar. Biz gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





“ÜLKEMİZİN KIYMETLİ GENÇLERİNE İHTİYACI VAR”

“Bizim en büyük gücümüz gençlerimizdir” diyerek konuşmasına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Mahalle başkanları olarak hepimiz gençlerimize özel ilgi göstermeye devam edeceğiz. Elbette mahallemizde ki eksikliklerle yakından ilgileneceğiz. Tüm gençlerimizin de elinden tutacağız. Şunu kesinlikle unutmayalım ki bu ülkemizin kıymetli gençlerimize ihtiyacı var. Gençlerimiz her alanda Türkiye’nin ve kentimizin gelecekte ki büyük umutlarıdır” şeklinde konuştu. Mahalle Başkanları ile olan buluşmalar görüş alışverişinin ardından sona erdi.