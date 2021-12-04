Başkan Büyükakın, “Düşmanımıza benzemeyeceğiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Derince ve Karamürsel İlçeleri Genişletilmiş Danışma Meclis toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katıldığı toplantıda Derince ve Karamürsel’e Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Büyükakın, siyasi değerlendirmelerde yaptı. Konuşmasına, “Biz zaten hizmette rakip tanımıyoruz. Bizim yaptıklarımızı iki sene sonra fark edip Türkiye’de reklamını yapıyorlar” diyerek başlayan Başkan Büyükakın, “Sanki Amerika’yı yeniden keşfetmiş gibi bunları anlatıyorlar. Ben her seferinde söylüyorum gelin belediyeciliği bizden öğrenin. Biz size anlatalım. Ama zorlarına gittiği için mi olsa gerek ya da iş yapmaya niyetleri olmadığı için mi olsa gerek, makyaj yaparak yani tabela belediyeciliği yaptıkları için olsa gerek gerçek belediyeciliğin peşinden koşmuyorlar” dedi.





“LİDERLİĞİ İLE SİYASİ DEHASIYLA OLMUŞTUR”

“Bizim asıl davamız milletimize hizmet etmektir” vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, “AK Parti’nin gerçek gücü nereden geliyor sorusuna elbette cevabımız milletten geliyordur. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. AK Parti gücünü milletten alan bir partidir. Milletin talepleri üzerine bu yolu yürüyoruz. Dünya da hiçbir demokrasi yoktur ki 20 yıldır girdiği tüm seçimlerden birinci çıksın. Bu kadar seçimden zaferle çıkmak, sadece ve sadece liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile birlikte siyasi dehasıyla olmuştur. Siyaset bilimine ve literatürüne girecek zaferlerdir. Bu aynı zamanda liderimizin ülke yönetme kadrolarını geleceğe taşıma kabiliyetine dönük çok büyük vizyonudur. Bunun en büyük göstergesi de tek başına ortaya koyduğu performanstır.” şeklinde konuştu.





“ASLA AMA ASLA İSTİKAMETİMİZİ BOZMAYACAĞIZ”

“Burada başarının asıl kaynağının teşkilatlarla devamlı istişare halinde kalmayı görüyorum” ifadelerini sarf ederek konuşmasını devam ettiren Başkan Büyükakın, “Bu kadar vesayetle ve darbelerle, içeriden ve dışarıdan tuzaklarla mücadele etmiş bir siyasi yapının bugünkü heyecanın başka bir izahı da yoktur. Bu sadece ve sadece kulağını ve gözünü milletten ayırmayan bir teşkilatın ve liderinin başarabileceği bir durumdur. Biz milletimizin nabzını tutmaya devam ettikçe, onların ne dediğini devamlı suretle takip ettikçe, onlarla bir arada oldukça, istikametimizi ve heyecanımızı kaybetmedikçe, onlar için hizmet etmeye çalıştıkça, onlar için hizmet ettiğimizi unutmadıkça ve duruşumuzu bozmadıkça, milletimiz bizle yürümeye devam edecektir. Bizler asla ama asla istikametimizi bozmayacağız” diye konuştu.





“BİZ HİÇBİR ZAMAN HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİK YAPMAYACAĞIZ”

Başkan Büyükakın konuşmalarında, “Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları kurarlarla kursunlar ister FETÖ’yü üstümüze salsınlar, ister onların diğer oyuncuklarını salsınlar, ister Amerika ile gelsinler ister Avrupa Birliği ile gelsinler. Bize hiçbir şey yapamazlar. Çünkü verdiği canı sadece Allah alır. Savaşı öldüğü zaman kaybetmezsiniz. Ne zaman kaybedersiniz? Düşmanınıza benzerseniz kaybedersiniz. Biz düşmanımıza benzemeyeceğiz. Biz mazlum milletlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman haksızlık ve adaletsizlik yapmayacağız. Biz bir zamanlar ceddimizin yaptığı gibi masum milletlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür sözünü onların yüzlerine apaçık bir şekilde adaleti hatırlatan Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2023, 2051 ve gençlerle birlikte 2071’e hep birlikte gideceğiz” vurgusu yaptı.





“GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

“Ülkemizde ki ve kentimizde ki tüm hizmetlerimiz hayat bulması için AK kadroların her daim görevde kalmasıyla mümkündür” diyen Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bizim çok başka kutlu hedeflerimiz vardır. Hak, adalet, barış ve kardeşlik gibi değerlerimiz, ahiret gibi inançlarımız var. Aslolan bu dünyaya sevgiyi, kardeşliği ve barışı getirmektir. Bizim bu kutlu yürüyüşümüz hakkın ve halkın iktidarının tesis edilmesi, diğer tüm davaların üstündedir. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın arkasında aslanlar gibi duracağız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar ne derlerse desinler, istedikleri yerlerde istedikleri planları yapsınlar, biz neye inanıyoruz göklerden gelen bir karar olduğuna inanıyoruz. Bunun da tek bir işareti vardır. Bizim istikamet üzerine olmamız gerekmektedir. Kendimize nasıl emredildiyse o emir üzerine dosdoğru yürümemiz gerekmektedir. Allah istikametimizi bozdurmasın. Allah yüreğimizde ki hak ve adalet inancını kaybettirmesin.”





