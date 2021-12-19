Başkan Büyükakın, “En güvenli mecralardan bir tanesidir”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi Birim Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak organize ettiği kermese katıldı. İzmit Kent Meydanı’nda AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın desteği ile kadınların el emeği ürünlerinin sergilenip satışa sunulduğu kermese AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’de eşlik etti.





“BU İNANMIŞLIĞIN BİR GÖSTERGESİ”

Stantları gezerek alışveriş yapan Başkan Büyükakın, daha sonra yaptığı açıklamada, “Kadınlarımızın evlerinde emekleriyle hazırlamış oldukları ürünleri burada sergiliyor ve satışını gerçekleştiriyorlar. Buradan elde ettikleri gelirlerle sosyal amaçlı projelere de destek oluyorlar. Buraya emek veren tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu stantların oluşmasında gerçekten çok büyük emek, sonrasında da büyük bir iyi niyet var. Buraya geldiğimde gördüm ki ürettiklerini ürünleri satmak için sabahın ilk ışıklarıyla gelmişler ve bir hayli de üşümüşler. Saatlerdir burada soğukta beklemeleri aslında çıktıkları yola inanmışlığın bir göstergesidir. Onları yürekten kutluyorum. Emeklerine ve yüreklerine sağlık” diye konuştu.





“KADIN EMEĞİNE POZİTİF BİR AYRIMCILIKLA DESTEKLENMESİNE YÖNELİK PROJEDİR”

Kadın emeğiyle gerçekleştirilen kermes ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “KOMEKSEPETİ, özellikle kadın emeğine pozitif bir ayrımcılıkla desteklenmesine yönelik projedir” diyen Başkan Büyükakın, “Kadın emeği için elimizden geldiğince pozitif ayrımcılığa tabi tutarak onların ev ekonomisine katkı sağlamak, kendi ekonomilerini güçlendirmelerine imkân vermek, desteklemek gibi yaklaşımlar içinde bu projeleri gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.





VERGİ MUAFİYETİNDEN BAHSETTİ

KOMEK sepetinde kendi el emeğini üreten ve internet üzerinden pazarlayan vatandaşların, daha güvenli bir ortamda, tüketici hakkının ve üretici hakkının korunduğu, masrafların belediye tarafından üstlenildiği bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, KOMEK sepetinin yaygınlaştıkça kadınların aylık gelirlerinin yaklaşık 20 bin liraya kadar olan kısmının vergi muafiyetine sahip olduğunu da belirtti.





“KOMEKSEPETİ YOLUNA BÜYÜYEREK DEVAM EDECEKTİR”

Başkan Büyükakın, KOMEK sepetindeki üretim sürecine katılmanın ve bunun yaygınlaşmasını sağlamanın oradaki ekonomik ölçeği ve verimliliği arttıracağını belirterek, şunları dile getirdi: “Emeğini ortaya koyan ve bu alanı kullananlar ne kadar iyi organize olurlarsa KOMEKSEPETİ yoluna büyüyerek devam edecektir. Ne kadar çok tanınır ne kadar çok ürün satılır ve ne kadar çok ürün de alınırsa orası o kadar büyüyecektir. Birincisi ürünlerin sürekliliğinin sağlanması ve buranın bir satış platformu olarak görünmesidir. İkincisi de tüketicilerin bunu duyması ve güvenli bir tüketim ortamı olduğunu bilmesidir. KOMEKSEPETİ internetteki en güvenli mecralardan bir tanesidir. Tüm arka planını yani hukuki zeminini de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş. sağlıyor. Kargo masrafları, kargonun güvenliği gibi onlara ilişkin hukuki çerçeve tamamlanmış durumda. Aslında bir nevi hanım kardeşlerimizin tek başına kuramayacakları bir firmanın yapacağı işleri Sekapark A.Ş.’ye yaptırıyoruz. Onlarında bu ortamda el emeklerinin, alın terlerinin ekonomilerine yani aile bütçelerine katkı sağlamalarının kolaylaşmasını hedefliyoruz. İnşallah onlarda buraya güç verir, destek olurlarsa ekonomileri daha da güçlenecek.”











