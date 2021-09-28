Başkan Büyükakın; Ormanya, artık Türkiye’nin markasıdır





Açıldığı günden bu yana adını sıkça duyuran Ormanya, verdiği hizmetlerle de adeta göz doldurmaya devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile birlikte Ormanya’da inceleme gerçekleştiren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Türkiye’nin en çok ziyaret edilen koruma alanı Ormanya'yı, 2021 yılının ilk 9 ayında 4,5 milyonu aşkın vatandaşımız ziyaret etti” açıklamasını yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan Ormanya, her geçen gün ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ederken, Türkiye’nin İlk Orman Kütüphanesinin açılmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.





“179 YABAN HAYVANINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Çocuk hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, karavan ve çadır kamp alanı gibi ana bölümleriyle oldukça yoğun bir yıl yaşayan Ormanya’da asırlık çınar ağaçları değerlendirilerek hayata geçirilen kütüphane de dikkat çeken bir başka bölüm oldu. “Yaban Yaşam Alanı’nda yaşayan kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan ve yılkı atlarındaki çoğalmalar yüzlerimizi güldürdü” diyen Başkan Büyükakın, “Kızıl geyiklerde 18, karacalarda 5, alageyiklerde 13, ceylanlarda 12 ve yılkı atlarındaki 5 doğumla birlikte Yaban Yaşam Alanı toplamda 179 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyoruz” ifadelerini sarf etti.





“HAYVANLAR AÇISINDAN DA ÖZGÜRLÜĞÜ İFADE EDİYOR”

Doğa okulunda 1524 çocuğa eğitim verildiği, ata binen sayısının 3893 olduğu, kamp konaklamada 3765 misafirin ağırlandığı, Yaban Hayatı Tedavi Kliniğinde 844 hayvanın tedavi edildiği, doğaya geri salınan hayvan sayısının 414 olduğu ve yaban hayvanı doğum sayısının da 53’e ulaştığı bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Ormanya, kendi içerisinde büyük bir zenginliği ve hayvanlar açısından da özgürlüğü ifade ediyor. Ormanya’nın şehrimizin turizm noktalarından önemli bir yere sahip olması, vatandaşlarımızın dört buçuk milyona ulaşan ziyaretiyle artık Türkiye’nin çok önemli bir markasıdır” şeklinde konuştu.





900’Ü TURİST OLMAK ÜZERE 3765 KAMP SEVERİ AĞIRLADI

Ormanya’nın karavan ve çadır kamp alanının yeni bir hizmet olmasına rağmen Kocaeli’ndeki büyük bir eksikliği kapatmış durumda olduğunun da altını çizen Başkan Büyükakın, “Pandemi süresince doğaya kaçmayı fırsat bilen yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri ağırladık. Ormanya toplamda 900’ü turist olmak üzere 3765 kamp severi ağırladı” ifadelerini sarf etti.





ÇOCUKLAR DOĞAYI KEŞFETMEYE DEVAM EDİYOR

7-14 yaş arasındaki çocukların beş farklı programla doğayı keşfetmelerine olanak sağlayan “Doğa Okulu” çocuklara yaban hayatı gözleminden keçi sağmaya kadar doğayla temas kurabilecekleri birçok olanak sağlıyor. Doğa Kaşifleri, Orman Sanat Atölyesi, Çevre Dedektifleri ve Çalışkan Çiftçiler, Doğanın Şefleri olarak 2018’de eğitim vermeye başlayan okulda 2021 yılı itibari ile Doğada Yaşam Atölyesi ve Ahşap Kukla Atölyesi etkinliği de eklendi. Çocukların doğa ile etkileşimlerini arttırmak için düzenlenen eğitimlerde 2021 yılı boyunca yedi farklı programdan tam 1524 çocuk faydalandı.





9 AYDA 844 YABAN HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ

Kocaeli’ndeki büyük bir eksikliği kapatan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Ormanya bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Yaban hayvanlarına yönelik çalışmaları ile sık sık gündeme gelen merkez, geçtiğimiz yılda birçok zorlu ameliyatı ve tedaviyi başarıyla tamamladı. Yıl boyunca; karaca, kızılgeyik, çakal, porsuk, ayı, tilki gibi 844 hayvanın tedavi edildiği merkezde; doğan, şahin, baykuş, ebabil, ibibik gibi 414 yaban kuşu da doğaya salındı.





DÜŞKÜN LEYLEKLER EVİ HİZMETE GİRDİ

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen yaralı leyleklerden tekrar göç edemeyecek, doğaya dönemeyecek durumda olan Düşkün Leylekler için özel bir alan hazırlandı. Osmanlı Döneminde ilk defa göç yorgunu ve düşkün leylekler için hazırlanan Gurabane-i Laklakan olarak adlandırılan sağlık merkezinden esinlenilerek, bir benzeri Ormanya’da hizmete girdi. 600 metrekare açık, 90 metrekare kapalı alana sahip Düşkün Leylekler evinde şu anda 20 leylek bulunuyor.



