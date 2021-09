Başkan Büyükakın, “Oturalım zillet içinde mi yaşayalım”

“Aramıza sızanlar var” diyen Başkan Büyükakın, “Bizden olmayanlar, bizden biri gibi görünen, Mavi Vatan söylemimizin yayılmacı politika diye eleştiren kafalar var maalesef. Ama Atatürk’ün her zaman dediği gibi ‘Dahili ve harici bedhahlar her zaman olacaktır” dedi.



Bem-Bir-Sen’in İtfaiye Haftası kutlama programına katılan, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda kat ettiği aşamanın akamete uğramaması gerektiğini söyleyerek, “Önümüzde iki seçenek var. Birincisi şudur. Net bir şekilde ifade ediyorum. Ölmekten kaçınmayız onurumuzla insan gibi yaşarız, ölürsek de adam gibi ölürüz. Diğer seçenek ise zilletin yoludur. Oturursun oturduğun yerde, bana ne Libya’dan dersin, orayı Fransa alsın dersin. Kıbrıs’tan da bana ne, Kıbrıs’ın hakları beni ne ilgilendirir, Maraş’ın açılması, Azerbaycan’ın Karabağ’ın işgal edilmesi veya özgürleştirilmesi bizi ne ilgilendirir, dersin. Biz hiç kimseye karışmayalım, azıcık aşım ağrısız başım mı diyelim. Oturalım zillet içinde mi yaşayalım. Bu ülkeyi ikinci seçeneği isteyenler mi yönetsin. İki seçeneğimiz var, başka seçenek yok. Ya onurumuzla yaşayacağız. Yeniden Büyük Türkiye’yi ayağa kaldırmak için bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Asla yılmayacağız, korkmayacağız, onurumuzla ömrümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunun başka bir yolu yok” dedi.





“15 TEMMUZ’DA KORKSAYDIK, EVLERİMİZDE KALSAYDIK”

“Size ve bizlere en fazla şunu yapabilirler. En kötüsü ne yapabilirler. En fazla canınızı alabilirler” diyen Başkan Büyükakın, “Bir insanının en fazla kaç kere canını alabilirler. Bir kez bir insanın canı alınır. 15 Temmuz’da korksaydık, evlerimizde kalsaydık, dışarı çıkmasaydık, canınızı alınmasından beter bir başka şeyin karşısında kalacaktık. Her gün onurunuz, onurumuz ayaklar altına alınacaktı. Onurumuz ayaklar altına alınacağına, Amerika’ya ve zalim devletlere kul köle olacağımıza, varsın canımızı alsınlar. Tıpkı Kurtuluş Savaşını veren, ayağında çarığı olmayan dedelerimiz gibi aynı ruhla olucaz ve mücadele vereceğiz. Aynı sizin gibi İtfaiyeci kardeşlerimiz gibi başkasının canını kurtarmak için canımızı vereceğiz” diye konuştu.





“ÇÜNKÜ DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR”

Sözlerine, “Bakınız, zalimlerin en güçlü silahı korkudur. Ne füzeleridir ne atom bombalarıdır” diyerek devam eden Başkan Büyükakın, “En güçlü silahları korkularıdır. Korkuttuklarında başarırlar. Korkaksanız, korkunuzla sinerseniz, diz çöküp oturursanız, onlarda zulümlerini sürdürmeye devam ederler. Ama siz ayağa kalkarsanız, dim dik durursanız, korkmuyoruz derseniz, gözlerinin içine baka baka ‘Siz zalimsiniz’ derseniz, Hayır sizden korkmuyoruz ve yolumuzdan dönmüyoruz derseniz, asla ve asla dünyada ki insanları öldürmeyi başaramazlar. Çünkü dünya beşten büyüktür” ifadelerini sarf etti.





“DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR HER ZAMAN OLACAKTIR”

Başkan Büyükakın konuşmasına şu şekilde devam etti: “Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Amerika’da ‘Daha adil bir dünya mümkün’ dedi. Evet daha adil bir dünya mümkün. Üretimin daha adil paylaşılması mümkün. Refahtan daha fazla insanlığın pay alması mümkün. Yeter ki insanımızı öne koyan insanı yücelten insanı daha kıymetli gören bir değeriniz olsun. Çok şükür bizim milletimiz bu değerle büyümüş, bu değerler buraya kadar gelmiş bir milletimiz var. Bu milletin aziz evlatlarının tamamının yüreğinde bu duygu var. Ama aramıza sızanlar var. Bizden olmayanlar, bizden biri gibi görünen, Mavi Vatan söylemimizin yayılmacı politika diye eleştiren kafalar var maalesef. Ama Atatürk’ün her zaman dediği gibi ‘Dahili ve harici bedhahlar her zaman olacaktır.’ Peki biz ne yapacağız, her ahval ve şerait içerisinde memleketimizin payidar olması için çalışacağız. Bu ifade tesadüfü değildir. Bin yıllık beş bin yıllık devlet geleneğimizin ifadesidir. ‘Devlet Ebed-Müddet demeye devam edeceğiz” diye konuştu.





“BİZİM DAVAMIZ NE POST NE TAHT DAVASIDIR”

İnşallah hem belediyemizin hem hükümetimizin yaptığı çalışmalarla milletimizin yüceldiğinde, dünyaya barış gelecek, kardeşlik gelecek, adalet gelecek” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bundan zerre kadar şüpheniz yok. Biz dünya nöbeti tutan erleriz. Bizim davamız ne post ne taht davasıdır. Bizim davamız ilayi Kelimetullah davasıdır. Bunu başarmak sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”