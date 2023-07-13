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Başkan Büyükakın, “Sahada büyük bir gayret gösterdiniz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları haftalık olağan yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Başkan Büyükakın, 'Sahada büyük bir gayret gösterdiniz”

13 Temmuz 2023 Perşembe 13:23

İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, “Gerek 14 Mayıs gerekse 28 Mayıs seçimlerinde ki fedakâr çalışmaları için her biriniz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde ki gençlik teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Teşkilatımızın her neferi bu seçim döneminde büyük bir gayretle sahada mücadele etti. Bizler ülkemize ve şehrimize hizmet etmeyi büyük bir onur ve görev biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye hizmet etmekte ki aşkını anlatan durmak yok yola devam anlayışı bizimde referansımızdır. Hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya, eser siyasetini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

 

“ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA ULAŞACAKTIR”

‘Durmak Yok Yola Devam’ sözlerinin Cumhurbaşkanımızın hayatını özetleyen bir vurgu olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Hakkın mücadelesini veren bir liderimiz var. Bizde bu yol üzerine çalışıyor, hep birlikte gayret ediyoruz. Türkiye’nin ortaya koyduğu birçok gelişme stratejik bir aklın ürünüdür. Enerji bağımsızlığı hamleleri başta olmak üzere bölgesinde ve dünyada çok önemli bir aktör haline gelen Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzde ki süreçte çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır” ifadelerini sarf etti. Birliktelik günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. 

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