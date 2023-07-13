Başkan Büyükakın, “Sahada büyük bir gayret gösterdiniz”

İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, “Gerek 14 Mayıs gerekse 28 Mayıs seçimlerinde ki fedakâr çalışmaları için her biriniz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde ki gençlik teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Teşkilatımızın her neferi bu seçim döneminde büyük bir gayretle sahada mücadele etti. Bizler ülkemize ve şehrimize hizmet etmeyi büyük bir onur ve görev biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye hizmet etmekte ki aşkını anlatan durmak yok yola devam anlayışı bizimde referansımızdır. Hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya, eser siyasetini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.





“ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA ULAŞACAKTIR”