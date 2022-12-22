GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: Sanat, bilim ve teknolojiyle yetişen nesiller için çalışıyoruz

Başkan Büyükakın, “Şehrin gelişimi için STK’larla birlikte gençler için spor yapma imkanı oluşturan sivil akılla işbirliklerini çok önemsiyorum” dedi

Başkan Büyükakın: Sanat, bilim ve teknolojiyle yetişen nesiller için çalışıyoruz

22 Aralık 2022 Perşembe 19:38

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin, Kuruçeşme Spor Kulübü Başkanı Gökhan Akkaya ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Şehrin gelişimi için Sivil Toplum Kuruluşlarıyla oluşturulacak iş birliklerini çok önemsiyorum. Bu ülkenin kalkınmasının, refahının, gelişmesinin ve daha pek çok alanda ilerleme unsurlarının sağlanabilmesi için STK’lara ihtiyacımız var. Aynı zamanda sporun tabana yayılması için çaba sarf eden kıymetli hemşerilerimizle yol yürümeye de devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz gençlerimizdir” dedi. 


“SPORDA ÖNCÜ BİR KENT DURUMUNDAYIZ”

Başkan Büyükakın, ortak amaçlarının Türkiye’nin ve Kocaeli’nin gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Gelişim tek yönlü olmaz, STK’larla yapılan iş birlikleriyle daha destekleyici adımların atılacağını ön görüyorum. Özellikle STK’larla yapılan buluşmaları önemsiyor ve sivil aklın gelişmesinde, faaliyetlerin ve etki alanların arttırılmasının geleceğe olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum. Bizlerin tek bir amacı var; şehrimizi ve ülkemizi yarınlara hazırlamak. Bundan dolayı eser ve hizmetlerimizle hem şehrimizi inşa ediyor hem de gençlerimizi ihya edecek çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yapılan çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Bu nedenle spor organizasyonlarında öncü bir kent durumundayız.”


‘’SPORUN VE SPORCUNUN DESTEKÇİSİYİZ’’

Büyükşehir olarak vatandaşın spor ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Bu şehirde spor yapan, sanat, bilim ve teknolojiyle yetişen nesiller için çalışıyoruz. Büyükşehir olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisiyiz. Bu noktada Kuruçeşme Spor gibi kulüplerimiz de devreye giriyor. Altyapıya verdikleri önemle çocuklarımıza sağlıklı bir insan olma yolunda katkı sunuyorlar. Hem spor yaptırıyorlar hem de ahlak konusunda gerekenleri çocuklarımıza aktarıyorlar” ifadesini kullandı. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Palet fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu Palet fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu
Belgesel Tadında Doğu Türkistan’da Devr-i Alem Gezi Notları – 4 Belgesel Tadında Doğu Türkistan’da Devr-i Alem...
Sarıkamış şehitleri, harekatın 108'inci yılında anılacak Sarıkamış şehitleri, harekatın 108'inci yılında...
Çift kaydıraklı aquapark şekillenmeye başladı Çift kaydıraklı aquapark şekillenmeye başladı
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un acı günü Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un acı...
Darıca’ya da KO-MEK Sepeti mağazası açılıyor Darıca’ya da KO-MEK Sepeti mağazası açılıyor
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Palet fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu
Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberi Oku