Başkan Büyükakın: Sanat, bilim ve teknolojiyle yetişen nesiller için çalışıyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin, Kuruçeşme Spor Kulübü Başkanı Gökhan Akkaya ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Şehrin gelişimi için Sivil Toplum Kuruluşlarıyla oluşturulacak iş birliklerini çok önemsiyorum. Bu ülkenin kalkınmasının, refahının, gelişmesinin ve daha pek çok alanda ilerleme unsurlarının sağlanabilmesi için STK’lara ihtiyacımız var. Aynı zamanda sporun tabana yayılması için çaba sarf eden kıymetli hemşerilerimizle yol yürümeye de devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz gençlerimizdir” dedi.





“SPORDA ÖNCÜ BİR KENT DURUMUNDAYIZ”

Başkan Büyükakın, ortak amaçlarının Türkiye’nin ve Kocaeli’nin gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Gelişim tek yönlü olmaz, STK’larla yapılan iş birlikleriyle daha destekleyici adımların atılacağını ön görüyorum. Özellikle STK’larla yapılan buluşmaları önemsiyor ve sivil aklın gelişmesinde, faaliyetlerin ve etki alanların arttırılmasının geleceğe olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum. Bizlerin tek bir amacı var; şehrimizi ve ülkemizi yarınlara hazırlamak. Bundan dolayı eser ve hizmetlerimizle hem şehrimizi inşa ediyor hem de gençlerimizi ihya edecek çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yapılan çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Bu nedenle spor organizasyonlarında öncü bir kent durumundayız.”





‘’SPORUN VE SPORCUNUN DESTEKÇİSİYİZ’’

Büyükşehir olarak vatandaşın spor ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Bu şehirde spor yapan, sanat, bilim ve teknolojiyle yetişen nesiller için çalışıyoruz. Büyükşehir olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisiyiz. Bu noktada Kuruçeşme Spor gibi kulüplerimiz de devreye giriyor. Altyapıya verdikleri önemle çocuklarımıza sağlıklı bir insan olma yolunda katkı sunuyorlar. Hem spor yaptırıyorlar hem de ahlak konusunda gerekenleri çocuklarımıza aktarıyorlar” ifadesini kullandı. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.



