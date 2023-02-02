Başkan Büyükakın: Türkiye’nin 2053 vizyonu ve 2071 ideali var

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetimini makamında ağırladı. Görüşmede, “Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır” vurgusunun yapılırken, yerli ve milli anlayışın, Türkiye’nin bekası için seferber olmanın adı olarak görüldüğü de dile getirildi. “Cumhur İttifakı'nın hedefi 2053’tür” diyerek konuklarıyla ulusal ve uluslararası birçok konu üzerinde değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, “Türkiye’yi 2053 ve 2071 vizyonuna Cumhur İttifakı taşıyacaktır” dedi.

2023 HEDEFLERİ, 2053 VİZYONU VE 2071 İDEALİ

Görüşmede kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan Cumhur İttifakı’nın tüm teşkilat üyeleri erkeğiyle, kadınıyla, genciyle yaşlısıyla sahada tüm gücüyle çalışacağı da dile getirildi. “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, büyük ve güçlü Türkiye yolunda birlikte yürüyorlar” diyen Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonu ve 2071 ideali var. Bunların gerçekleşmesi için çok çalışmamız gereğini de biliyoruz. Önümüzde bu vizyona ulaşmak için çok önemli bir seçim var. İnşallah Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecek, büyük ve tam bağımsız Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“HEMŞERİLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş’ı da göreve atanmasından dolayı bir kez daha tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin proje ve hizmetlerinden de bahsetti. Demirbaş ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Büyükakın, “Aziz milletimiz ve hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.











