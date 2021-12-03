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Başkan Büyükakın’ın talimatıyla okuluna görme engelli yolu yapılan; Fatih kardeşimiz artık çok mutlu

İzmit 28 Haziran İlkokulu 3. sınıf öğrencisi görme engelli Fatih Akçay için Başkan Büyükakın’ın talimatıyla okul bahçesine engelli yürüyüş yolu yapıldı

Başkan Büyükakın'ın talimatıyla okuluna görme engelli yolu yapılan; Fatih kardeşimiz artık çok mutlu

03 Aralık 2021 Cuma 11:09


Fatih Akçay 9 yaşında ve İzmit Kadıköy Mahallesi 28 Haziran İlkokulu 3. sınıf öğrencisi. Görme engelli Fatih’in ailesi, sosyal medya üzerinden okul bahçesine engelli yürüyüş yolu talebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ulaştı. Başkan Büyükakın tarafından verilen talimat ile Büyükşehir ekipleri, Fatih’in okulunda daha rahat yürüyebilmesi için zemine engelli yürüyüş yolunun montajı gerçekleştirdi.


OKUL BAHÇESİNDE ZORLANIYORDU  

İki yaşında geçirdiği bir göz ameliyatı sonrasında görme engelli olan özel öğrenci Fatih Akçay, İzmit Kadıköy Mahallesi’ndeki 28 Haziran İlkokulu’na yakın bir noktada ikamet ediyor. Elindeki bastonuyla evinden okuluna rahat bir şekilde gelen Fatih, okul bahçesinde engelli yürüyüş yolu olmadığı için güvenli bir şekilde okul binasına girmekte zorlanıyordu. Bu durumunun ailesi tarafından sosyal medya üzerinden Başkan Büyükakın’a iletilmesi üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri duruma hızlı bir şekilde müdahale etti.


ARTIK DAHA RAHAT YÜRÜYOR 

Başkan Büyükakın’ın talimatı sonrasında hemen aile ile irtibata geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hızlı bir şekilde hazırlık yaparak Fatih’in okuluna gitti. Yapılan çalışma ile görme engelli vatandaşların üzerinde rahatça yürüyebildiği, engelli yürüyüş yolunun montajı 28 Haziran İlkokulu’nun bahçesine yapıldı.

 

FATİH ÇOK MUTLU OLDU

Yapılan çalışma ile okul bahçesinde engelli yürüyüş yolu üzerinde rahat bir şekilde yönünü şaşırmadan yürüyebilen Fatih, mutluluğunu ifade etti. Fatih ve ailesi Başkan Tahir Büyükakın’a ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkür etti.


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