Başkan Büyükgöz Adem Yavuz Sakinleriyle Buluştu





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahallelerde Halk Meclisi toplantılarını sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Halk Meclisi’nde Adem Yavuz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahallelerde Halk Meclisi toplantılarını sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Halk Meclisi’nde Adem Yavuz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri içerisindeki etkinlik salonunda düzenlenen Halk Meclisi toplantısında belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Remzi Şeker, Selamet Güner, Mehmet Dinç, Dursun Ali Arslan, Sedat Çelik ve birim müdürleri de hazır bulundu. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, Adem Yavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz, ilçe ve mahalle teşkilatı üye ve yöneticilerinin de katıldığı Halk Meclisi toplantısında söze mahalleye kazandırılan hizmetler ve projelere ilişkin sunum yaparak başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların taleplerini dinledi, soru ve isteklerini cevaplandırdı.

3,5 YILDA 5800 HEKTAR ALANDA UYGULAMA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz selamlama konuşmasında, “Halk meclisi toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Gebze’de 3,5 yıldan bugüne, emaneti verdiğiniz bu kardeşiniz ve ekibi; sizlerin hizmetkarı olabilmek adına gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyor, hizmet üretiyoruz. Bütün bu hizmetleri bizim insanımız her şeyin en iyisine layıktır anlayışıyla yapıyoruz. Fiziki yatırımlar devam ederken sosyal projelerimiz de hız kesmeden sürüyor. Gebze’miz 18’i kırsal olmak üzere toplam 40 mahalleden teşkil bir ilçemiz. 100 yılda sorunları çözülmüş alan toplam 6500 hektar. Biz son 3,5 senede 5800 hektarlık alanda mülkiyet sorununu çözmüş olduk. Bu konuda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve tüm taraflara şükranlarımı sunuyorum. Yavuz Selime ve Hürriyet’te tapu yoktu.

MÜLKİYET SORUNLARI SONA ERİYOR

Göreve gelir gelmez irade kullanarak, hukuki süreci tamamlayarak 3300 parselde hak sahiplerine tapularını teslim ettik. Arapçeşme Mahallemizde de durum sizinkine benzerdi. Orada da maliye işin içine giriyordu. Onlarda da sorunları çözdük. 21 yıl devam eden mahkeme durumunu bitirdik. Orada da tapuları vermeye başladık. Adem Yavuz Mahallemize 4700 ton sıcak asfalt serimi, asfalt yama 1500 ton, kaldırım 1200 metrekare, parke 13000 metrekare kazandırılmış. Mahallemizde ayrıca 987 metrekare alanı kamulaştırıp kazandırmışız. Yeni parklar için yine mahallemizde kamulaştırma çalışması tamamladık. Bölgemizde ana hedeflerimizden biri de çocuklarımızın güven içerisinde oynayabileceği park alanlarını çoğaltmak. Önceden yapılan parklar 4-12 yaş arası evlatlarımıza hitap ederdi. Spor alanlarıyla donatılan yeni konsept parklarımızla bu yaş aralığını 18 yaşa kadar çıkardık.

ALT VE ÜST YAPIDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Temeli atılan ve belediyemiz tarafından yapılan yeni karakol binasında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yanı başında da park ve camii inşaatımız da başlamış olacak. Gebze genelinde 250 milyon Liralık bir elektrik yatırımı yapılıyor. Bu yatırımlarla sorunlar hızlı bir şekilde çözülüyor. Elektrik kesintileri, kazaları tarih olacak inşallah. Gebze Belediyemizin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de yatırımları devam ediyor. Kavşak çalışmaları, yan yon çalışmaları, Hünkar Çayırı gibi projeler de hızla devam ediyor. Gebze-Darıca metrosu Kocaelinin ilk metrosu olarak hizmete girecek inşallah. Biz, sizlerin bize verdiği emaneti en iyi şekilde yerine getirmek için durup dinlemeden çalışmayı sürdüreceğiz. Katılımlarınızdan ve katkılarından ötürü sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Adem Yavuz Mahallesi Halk Meclisi toplantısı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.