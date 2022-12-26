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Başkan Büyükgöz Cumhuriyet’i dinledi

Başkan Büyükgöz, Halk Meclisi toplantılarına ara vermeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyet’i dinledi.

Başkan Büyükgöz Cumhuriyet'i dinledi

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:04


Başkan Büyükgöz, Halk Meclisi toplantılarına ara vermeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyet’i dinledi. Göreve geldiği günden itibaren mahallelerde başlattığı Halk Meclisi toplantılarının 3. Turunda son olarak Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasına mahalleye kazandırılan hizmetlere ilişkin sinevizyon gösterimiyle başladı. Kalem kalem mahallerde gerçekleştirilen belediye çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin Halk Meclisi toplantılarında mahalle sakinlerini bilgilendiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Hizmet sunumunun ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin sorularını cevaplandırdı, talep ve önerilerini dinledi. 

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