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Başkan Büyükgöz Daha Hızlı İnternet İçin İmzayı Attı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçedeki internet altyapısını güçlendirecek çalışmalar için imzayı attı.

Başkan Büyükgöz Daha Hızlı İnternet İçin İmzayı Attı

05 Temmuz 2022 Salı 01:38


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçedeki internet altyapısını güçlendirecek çalışmalar için imzayı attı. Başkanlık toplantı salonunda düzenlenen törende TürkNet firması ile Gebze Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol imza töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün Gebze’miz için çok önemli ve farklı bir hizmeti hayata geçirmek için protokol imzaladık. 

FİBEROPTİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI 

Türknet firmamızla daha hızlı ve etkin internet kullanımını sağlamak adına protokolümüzü imzalıyoruz. Firmamız en kısa sürede sahaya inerek 5-6 ay içerisinde internet alt yapısını hazır hale getirerek kullanıcıların hizmetine sunmuş olacaklar. Bu fiberoptik altyapı hizmetiyle hem hızlı ve hem kaliteli erişimi kullanıcılar sağlamış olacak. İlçemizde fiber altyapı ağını güçlendirecek ve hemşerilerimize 1000 MBPS hıza kadar erişim imkanı sağlayacak protokol Gebze’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 

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KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir Büyükakın
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