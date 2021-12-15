Başkan Büyükgöz Din Görevlileriyle Buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçedeki din görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcıları Dursun Ali Arslan, Sedat Çelik ve Selamet Güner, birim müdürleri, ilçedeki camilerde ve ibadethanelerde görev yapan din görevlileri katıldı. Programın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin çalışmaları ve hizmetlere yönelik de din görevlilerini bilgilendirdi. Başkan Büyükgöz, “Camilerimiz; insanı manevi huzura kavuşturmanın yanında, dini ve milli değerlerimizin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekânlardır.

FEDAKARCA HİZMET

Camilerimizde hizmet veren siz değerli din görevlisi kardeşlerimiz, dinimizin en doğru şekilde idrak edilmesi, yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde ulvi görevi layıkıyla yerine getirmektesiniz. Fedakârca hizmet veren din görevlilerimiz, uzlaştırıcı ve bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızı aydınlatırken aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayan bir vazifeyi yerine getirmektedirler. Bu vesileyle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı. Program, Kur’an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı duayla sona erdi.