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Başkan Büyükgöz esnaflarla istişarede buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnaflarını kahvaltıda ağırladı. Esnaflarla çalışmalara e yatırımlara ilişkin istişarede bulunan Büyükgöz, “2021 yılı içerisinde 100 milyon tutarında fiziki yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu sene içerisinde 11 tane caddenin aydınlatmasını gerçekleştirmiş olacağız” dedi

Başkan Büyükgöz esnaflarla istişarede buluştu

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:36

  

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnaflarını kahvaltıda ağırladı. Belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Ali Kaya ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda çarşı esnaflarının temsilcilerini ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, görevi devraldığı günden bugüne kadar ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN SÜRDÜ

Hükümet caddesi, Gölcüönü meydanı cephe düzenleme ve kentsel tasarım çalışmalarına ilişkinde istişarenin yapıldığı toplantıda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli esnaf kardeşlerim, toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Burada birbirini tanıyan ve bilen insanlarız. Gebze Belediyesi olarak mali disiplin, bütçe disiplini, organizasyon kabiliyetini arttırma noktasında çalışmalarına ilk etapta öncelik verdik. Yaşadığımız olduğumuz Pandemi süreci, proje bazlı çalışmalarımızın ne yazık ki gecikmesine neden oldu. Bu sıra sürede 18 tane yeni konsept çocuk parkı inşa ettik.

DOĞALGAZSIZ MAHALLE KALMAYACAK

Bu ve buna benzer çalışmalar, teknik işler sessiz şekilde pandemi döneminde sürdü. Gebze’mizin kırsal mahallelerinde 35 milyon metrekare alanda imar uygulaması çalışmalarımızı bugüne kadar tamamladık ve hak sahiplerine tapularını verdik. Kangren haline gelmiş Yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerimizde 3 bin 300 kadastro parselinin 2 bin 100 adedini verdik. Bu mahallelerimize akabinde doğalgaz hizmet götürüldü. 2021 yılı sonu itibariyle doğalgaz almamış kırsal mahalle kalmayacak.

BU YIL 100 MİLYONLUK YATIRIM

Gebze Belediyesi’nin 55 tane kiracı sayısını bugün 600 civarına yükselttik. Öz kaynakların artışını da 1’e 60 oranda attırmış olduk.  2021 yılı içerisinde 100 milyon tutarında fiziki yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu sene içerisinde 11 tane caddenin aydınlatmasını gerçekleştirmiş olacağız. 2 ay içerisinde de çarşıda da aydınlatma çalışmaları yapılmış olacak” ifadelerini kullandı. 


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GebzeTahir BüyükakınTübitakZinnur Büyükgöz
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