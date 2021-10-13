Başkan Büyükgöz Gebzelileri Halk Buluşmasında Ağırlıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün her hafta çarşamba günü düzenlenen vatandaşların taleplerini, sorunlarını ilettiği Halk Buluşmaları çay eşliğinde ve sohbet havasında geçiyor.





Gebze’de Halk Buluşmaları devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta Çarşamba günleri Gebzeli hemşerilerini Halk Buluşmalarında ağırlıyor. ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla göreve geldiği ilk andan itibaren Halk Buluşmaları toplantılarını hayata geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; vatandaşların taleplerini, sorunlarını, görüş ve önerilerini konunun muhatabından dinliyor.

ÇAYLAR BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN

Her hafta Çarşamba günü Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nin fuaye alanında düzenlenen Halk Buluşmaları çay eşliğinde ve sohbet havasında geçiyor. Halk Buluşmasına katılan vatandaşlar bir yandan ikram edilen çayı yudumlarken taleplerini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile paylaşıyor. Kendisine iletilen taleplere ilişkin ilgili birim müdürünü talimatlandıran Başkan Büyükgöz, sorunlara en hızlı şekilde çözüm üretiyor.