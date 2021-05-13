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Başkan Büyükgöz Gebzelilerin Bayramını Kutladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bayram namazı sonrasında Gebzeli hemşerilerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Büyükgöz Gebzelilerin Bayramını Kutladı

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:55

 Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin Ramazan Bayramını tebrik etti. Bayram namazının Çoban Mustafapaşa Camii’nde Gebzeli hemşerileriyle birlikte eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramda görev başında olan güvenlik güçleriyle de bayramlaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayramlaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.

HASTALARA ACİL ŞİFALAR

Başta Fatih Devlet Hastanesi olmak üzere ilçedeki hastane ve sağlık kuruluşlarını AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve beraberindeki heyetle ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, görev başındaki doktor ve sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını kutladı. Hastanelerin acil servislerinde tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Başkan Büyükgöz Ramazan bayramını tebrik ederek acil şifalar temennilerini iletti. 

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