Başkan Büyükgöz Gebzelilerin Bayramını Kutladı

HASTALARA ACİL ŞİFALAR
Başta Fatih Devlet Hastanesi olmak üzere ilçedeki hastane ve sağlık kuruluşlarını AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve beraberindeki heyetle ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, görev başındaki doktor ve sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını kutladı. Hastanelerin acil servislerinde tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Başkan Büyükgöz Ramazan bayramını tebrik ederek acil şifalar temennilerini iletti.