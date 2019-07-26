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Başkan Büyükgöz Hürriyet’te

Gebze Cemevi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ardından Hürriyet Mahallesi’nde incelemelerde bulundu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Başkan Büyükgöz Hürriyet'te

26 Temmuz 2019 Cuma 10:19

Gebze belediye Başkanı Büyükgöz  Hürriyet Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Gebze Cemevi yönetimine sabah saatlerinde konuk olan Başkan Büyükgöz daha sonra, mahallede de incelemelerde bulundu. Gebze Cemevi Şube Başkanı Teslim Yıldız ve yönetimi tarafından ağırlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tüm Gebze’nin, herkesin başkanı olarak toplumumuzun her kesimiyle iletişimimizi ve muhabbetimizi sürdürüyoruz. Bizleri konuk eden Cem Evi yönetimine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Gebze’mizi el ele gönül gönüle hep birlikte yarınlara taşıyacağız inşallah” dedi. Ziyaretin ardından Başkan Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. 

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Anahtar Kelimeler
GebzeZinnur Büyükgöz
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