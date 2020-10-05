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Başkan Büyükgöz’den Beylikbağı Turu

Hafta sonu Beylikbağı sakinlerine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla hasbihal ederek, hizmetlere ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Büyükgöz'den Beylikbağı Turu

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:13

  Başkan Büyükgöz’ün yoğun hafta sonu mesaisi. Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen esnaf ve mahalle ziyaretlerini aksatmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, pazar günü Beylikbağı bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz ilk olarak, Gebze Belediyesi tarafından yapımına başlanan Sarıcami Meydan Düzenlemesi Projesi çalışmalarında incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE SOHBET

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükgöz daha Beylikbağı Parkı’na geçti. Burada güzel havanın tadını çıkaran aileler ve çocuklarla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ardından; Hürriyet Mahallesi’ndeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Parkı’na geçti. Buradaki oyun gruplarında gönüllerince eğlenen, oyunlar oynayan çocuklarla sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükgöz Hürriyet Mahallesi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.


ZEHRA TEYZE’DEN KAHVE İKRAMI

İkindi namazını Bağdat Cami’nde eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı bölgesi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Belediyenin çalışmaları ve projelerine ilişkin vatandaşları bilgilendiren Başkan Büyükgöz, Beylikbağı stadına da uğradı. Burada spor yapan vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, çocukların oyunlarına da iştirak etti. Beylikbağı sakinlerinden Zehra Teyze’nin kahve davetini de geri çevirmeyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Atasever ailesinin fertleriyle de keyifli bir sohbet yaptı.  



























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