Başkan Büyükgöz’den Beylikbağı Turu

ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE SOHBET
Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükgöz daha Beylikbağı Parkı’na geçti. Burada güzel havanın tadını çıkaran aileler ve çocuklarla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ardından; Hürriyet Mahallesi’ndeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Parkı’na geçti. Buradaki oyun gruplarında gönüllerince eğlenen, oyunlar oynayan çocuklarla sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükgöz Hürriyet Mahallesi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.
ZEHRA TEYZE’DEN KAHVE İKRAMI
İkindi namazını Bağdat Cami’nde eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı bölgesi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Belediyenin çalışmaları ve projelerine ilişkin vatandaşları bilgilendiren Başkan Büyükgöz, Beylikbağı stadına da uğradı. Burada spor yapan vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, çocukların oyunlarına da iştirak etti. Beylikbağı sakinlerinden Zehra Teyze’nin kahve davetini de geri çevirmeyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Atasever ailesinin fertleriyle de keyifli bir sohbet yaptı.