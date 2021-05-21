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Başkan Büyükgöz'den Çarşıda Esnaf Turu

Başkan Büyükgöz'den esnafa hayırlı işler, çocuklara hediyeler...

Başkan Büyükgöz'den Çarşıda Esnaf Turu

21 Mayıs 2021 Cuma 14:39

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ve esnaf ziyaretlerini aksatmadan devam ettiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 19 Mayıs'ta çarşı esnaflarını ziyaret etti. Eskiçarşı'da bulunan dükkanları ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla da belediye çalışmaları ve hizmetlere ilişkin sohbet etti. Karşılaştığı çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, miniklere çikolata ve çeşitli hediyeler de takdim etti. 
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