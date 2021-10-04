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Başkan Büyükgöz’den Halk Meclisleri Yenikent ve Cumhuriyet’i Dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahallelerde Halk Meclisi toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükgöz hafta sonu Yenikent ve Cumhuriyet mahallelerini dinledi.

Başkan Büyükgöz'den Halk Meclisleri Yenikent ve Cumhuriyet'i Dinledi

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:24

 

Başkan Büyükgöz hafta sonu Yenikent ve Cumhuriyet mahallelerini dinledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahallelerde Halk Meclisi toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Mahalle gezilerini, yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen ara vermeden sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Meclislerinde vatandaşlar bir araya geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Yenikent ve Cumhuriyet mahallelerinde düzenlenen Halk Meclisi toplantılarında mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz, belediye çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin de sunum gerçekleştiriyor. 

VATANDAŞA KALEM KALEM HİZMET BİLGİSİ  

Kalem kalem mahallerde gerçekleştirilen belediye çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin Halk Meclisi toplantılarında mahalle sakinlerini bilgilendiren  Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

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