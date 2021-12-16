Başkan Büyükgöz’den İşçilere Moral Ziyareti

Başkan Büyükgöz’den yaralı işçilere moral ziyareti. Geçtiğimiz haftalarda, Sarı Cami ve Meydan düzenleme çalışmasında, kuvvetli esen lodos nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan ve tedavilerine evlerinde devam eden işçileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaret etti. İlk Yaralı işçilerden ilk olarak Şahin Küçük’ü evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz daha sonra Abdullah İster’i ziyaret etti. Tedavileri evlerinde devam eden işçilere geçmiş olsun temennilerini ileten Başkan Büyükgöz, “Şiddetli lodos nedeniyle meydana gelen elim kazada yaralanan işçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hamdolsun kardeşlerimizin durumları iyi. Tedavileri evlerinde sürüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.