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Başkan Büyükgöz’den Yılın İlk Ziyareti Gebzeli Öğrencilere

Başkan Büyükgöz, 2023 yılının ilk ziyaretini Gebzeli çocuklara, öğrencilere ayırdı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2023’ün ilk ziyaretini Orhangazi İlkokulu’na gerçekleştirdi.

Başkan Büyükgöz'den Yılın İlk Ziyareti Gebzeli Öğrencilere

02 Ocak 2023 Pazartesi 20:33


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2023 yılının ilk ziyaretini Gebzeli çocuklara, öğrencilere ayırdı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2023’ün ilk ziyaretini Orhangazi İlkokulu’na gerçekleştirdi. Okulda düzenlenen bayrak törenine katılan Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı öğrencilerle birlikte okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve okul idarecilerinin de hazır bulunduğu ziyarette bayrak töreninin ardından sınıfları da gezen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettikleri öğrencilere derslerinde başarılar ve zihin açıklığı dilediler. Sınıf ziyaretlerinin ardından Logo Yazılım tarafından okula kazandırılan kütüphanenin açılış kurdelesini Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz; hayırseverler, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte kesti.   

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