banner936
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN 30 AĞUSTOS TEBRİK MESAJI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN 30 AĞUSTOS TEBRİK MESAJI

29 Ağustos 2023 Salı 16:57

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tarihimiz her zaman gurur duyduğumuz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan unutulmaz zaferlerle doludur. 30 Ağustos Zaferi de, bağımsızlık inancının, milli birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı, tarihimizin en parlak başarıları arasında yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, millet ordu bütünleşmesiyle kazanılan bu büyük zaferle hür ve bağımsız yaşama kararlılığımız tüm dünyaya en güçlü şekilde ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini sağlamlaştıran bu büyük gün vesilesiyle, hemşerilerimin ve tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’...
Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ’ın Bayramı Mesajı Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ’ın Bayramı...
Beşdivan Tesisleri açılışa hazır Beşdivan Tesisleri açılışa hazır
Yol bakım timi asfaltlamada dur durak bilmiyor Yol bakım timi asfaltlamada dur durak bilmiyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
BELGESEL TADINDA YENİ GİRESUN VALİMİZE HOŞ GELDİN DİYOR BAŞARILAR DİLİYORUZ BELGESEL TADINDA YENİ GİRESUN VALİMİZE HOŞ GELDİN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Haberi Oku