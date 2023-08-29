BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN 30 AĞUSTOS TEBRİK MESAJI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tarihimiz her zaman gurur duyduğumuz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan unutulmaz zaferlerle doludur. 30 Ağustos Zaferi de, bağımsızlık inancının, milli birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı, tarihimizin en parlak başarıları arasında yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, millet ordu bütünleşmesiyle kazanılan bu büyük zaferle hür ve bağımsız yaşama kararlılığımız tüm dünyaya en güçlü şekilde ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini sağlamlaştıran bu büyük gün vesilesiyle, hemşerilerimin ve tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”