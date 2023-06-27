Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı Mesajı





Kurban Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sevginin, huzurun, sevincin ve saygının simgesi konumundaki bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Kurban Bayramı’nı anlam ve önemine uygun kutlarken, yakın çevremizden başlayarak, ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde muhtaç durumda bulunan insanlara yardım elini uzatmalı, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeli, Bayram’ın coşkusunu onların da yaşamalarını sağlamalıyız. Bayram sevincinin ve coşkusunun yılın her gününde yaşanması temennisiyle tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın, İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi.