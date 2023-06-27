banner910
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı Mesajı

Kurban Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Barış, huzur, yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı, bizleri bencil duygulardan arındıran, halkımızı birbiriyle kaynaştıran müstesna bir bayramdır” dedi.

Başkan Büyükgöz'ün Kurban Bayramı Mesajı

27 Haziran 2023 Salı 14:09


Kurban Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sevginin, huzurun, sevincin ve saygının simgesi konumundaki bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Kurban Bayramı’nı anlam ve önemine uygun kutlarken, yakın çevremizden başlayarak, ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde muhtaç durumda bulunan insanlara yardım elini uzatmalı, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeli, Bayram’ın coşkusunu onların da yaşamalarını sağlamalıyız. Bayram sevincinin ve coşkusunun yılın her gününde yaşanması temennisiyle tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın, İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir'den Kurban Bayramı Mesajı Başkan Şayir'den Kurban Bayramı Mesajı
YAYLALARA OTÇU GÖÇÜ ve TGRT'de YAYINLANAN BELGESELİMİZ YAYLALARA OTÇU GÖÇÜ ve TGRT'de YAYINLANAN BELGESELİMİZ
Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Hanım'la Dilovası Kültür Turu Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Hanım'la Dilovası...
ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KÜLLİYESİ BAHÇESİNDEN CANLI HABER ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KÜLLİYESİ BAHÇESİNDEN...
GEBZE GAZETESİ KURBAN SATIŞ ALANINDAN CANLI HABER GEBZE GAZETESİ KURBAN SATIŞ ALANINDAN CANLI HABER
ESKİHİSARDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE ESKİHİSARDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Başkan Şayir'den Kurban Bayramı Mesajı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Haberi Oku