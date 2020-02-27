banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’ün Regaip Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üç ayların başlangıcı ve Ramazan ayının müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz'ün Regaip Kandili Mesajı

27 Şubat 2020 Perşembe 11:31

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Allah(c.c)’a dua ve yakarışın yoğunlaştığı mübarek kandil gecelerinin barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, “Regaip Gecesi, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak bilinen üç aylara girdiğimizi müjdeleyen gecedir. Dini ve ahlaki erdemlerin artmasına, yaşadığımız zamanın değerini anlamamıza ve geçmiş ve gelecekle ilgili eylem ve düşüncelerimizi hesaba çekmemize vesile olan Regaip Kandili’nin İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, hemşerilerimizin kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede yapılacak ibadet, duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaKandil
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SİYAD Başkanının oğluna asker uğurlama programı SİYAD Başkanının oğluna asker uğurlama programı
Vali Aksoy, Şehit Cemil Korkmaz’ın Ailesini Ziyaret Etti Vali Aksoy, Şehit Cemil Korkmaz’ın Ailesini Ziyaret...
ÇİLER üç aylar hakkında açıklamada bulundu ÇİLER üç aylar hakkında açıklamada bulundu
Üç aylar başlıyor! Üç aylar başlıyor!
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Gebze’den Malazgirt’e Kardeşlik Köprüsü Gebze’den Malazgirt’e Kardeşlik Köprüsü
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

SİYAD Başkanının oğluna asker uğurlama...
SİYAD Gebze Şubesi başkanı Ahmet Erdem oğlu Onur Erdem için asker uğurlama programı gerçekleştirildi

Haberi Oku