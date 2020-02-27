Başkan Büyükgöz’ün Regaip Kandili Mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üç ayların başlangıcı ve Ramazan ayının müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:31