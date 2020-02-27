Başkan Büyükgöz’ün Regaip Kandili Mesajı

27 Şubat 2020 Perşembe 11:31
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Allah(c.c)’a dua ve yakarışın yoğunlaştığı mübarek kandil gecelerinin barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, “Regaip Gecesi, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak bilinen üç aylara girdiğimizi müjdeleyen gecedir. Dini ve ahlaki erdemlerin artmasına, yaşadığımız zamanın değerini anlamamıza ve geçmiş ve gelecekle ilgili eylem ve düşüncelerimizi hesaba çekmemize vesile olan Regaip Kandili’nin İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, hemşerilerimizin kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede yapılacak ibadet, duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.