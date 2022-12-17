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BAŞKAN CEMŞİT: BİR ŞEHRİ ŞEHİR YAPAN CAN DAMAR TSO'LARDIR!

Kurum ve kuruluş ziyaretlerine büyük önem gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Düzce İl Başkanı Semih Cemşit, geçtiğimiz gün Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

BAŞKAN CEMŞİT: BİR ŞEHRİ ŞEHİR YAPAN CAN DAMAR TSO'LARDIR!

17 Aralık 2022 Cumartesi 17:40



Başkan Cemşit, Düzce TSO başkanı ve yetkililerini makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyesi Nart Altan, Kadın Kolları İl Başkanı Jale Uzunhasan, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeşim Kaltu, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar’ı ziyaret eden Başkan Cemşit ziyarette odalar arası işbirliği olanakları, ortak faaliyet alanları ve iyi uygulama paylaşımları gibi konularda istişarelerde bulundu. Öte yandan Düzce yerel gündemiyle ilgili de fikir alışverişinde bulunan Başkan Cemşit, CHP'nin seçim çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Cemşit verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek;" Geçtiğimiz gün partililerle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettik. Başkanlar bizi çok güzel ağırladı. Birçok konuda istişarelerde bulunduk. Biz de parti politikalarımızla ilgili bilgi verdik. Yapmak istediklerimizden bahsettik. Çok keyifli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şu bilinmelidir ki bir şehrin kalbi, ekonomisi, can damarı TSO' lardır. Onların verimli çalışmaları ile Türkiye ekonomik olarak ayaktadır. Bir şehri vâr eden, düzelten, saran, sarmalayan kurumlardır TSO'lar. Biz de bunun değerini çok iyi bildiğimiz için ziyaret ettik, her zaman yanlarında olduğumuzun desteğini verdik.  Misafirperverliğinden dolayı tüm Düzce TSO'ya teşekkür ediyor ve meslek hayatlarında her birine başarılar diliyorum. "dedi.
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