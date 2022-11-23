Başkan Çiftçi, bayan kuaförlerini dinledi

Göreve geldiği günden bu yana esnaflarla iç içe olan, onların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki bayan kuaförleri esnafıyla bir araya geldi. Gebze Kuaförler Odası Başkanı Metin Yaşar’ın da katıldığı toplantıda, bayan kuaförlerine ilçede yapılan çalışmaları anlatan Başkan Çiftçi, esnafların görüş, öneri ve taleplerine her zaman değer ve önem verdiğini söyledi. Göreve geldiği günden bugüne esnaflarla ve vatandaşlarla daima iç içe olduklarını ve kenti birlikte yönettiklerini ifade eden Çiftçi, kente değer katan ve geleceğe taşıyacak projelerin hızla devam ettiğini kaydetti. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen buluşmada bayan kuaförlerinin öneri ve taleplerini de dinleyen Çiftçi, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımlarından dolayı kuaförlere teşekkür etti.



Gebze Kuaförler Odası Başkanı Metin Yaşar, programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaşar, özellikle pandemi süresince kendilerine verilen değer ve destekten dolayı tüm kuaförler adına Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti.