Başkan Çiftçi, birimlerle 2 yılı değerlendirdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmette kaliteyi artırmak, geçen süre içinde yapılan çalışmaları gözden geçirmek ve projelerde gelinen noktayı değerlendirmek amacıyla başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi’nin iki yıllık çalışmalarının birim birim enine boyuna ele alındığı toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, iki yılı aşkın bir süredir görevde olduklarını, birlikte yol yürüdükleri ve Çayırova’ya hizmet ettiği ekip arkadaşları ile görev yapmaktan memnun olduğunu söyledi. Birlikte daha da güzel hizmetlere imza atacaklarını belirten Çiftçi,” Yenilikçi, tasarrufçu, planlı, ortak aklı hâkim kılan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Çayırova'ya değer katan çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Projelerimizin tüm hazırlıklarını tamamlayarak bir yandan da startı verdik. Ekip ruhuyla ve istişareyle Çayırova’ya hizmet etmeye sürdüreceğiz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

İstişare ve değerlendirme toplantısında birim müdürleri 2 yıllık çalışmaları ile ilgili detaylı bir şekilde tek tek sunum yaptı. Birimlerin görüş, önerileri ve taleplerinin de masaya yatırıldığı toplantıda hizmette kaliteyi artırmak, daha etkin ve verimli çalışmak ve vatandaşların memnuniyetini artırmak için yapılacak çalışmalar görüşüldü.