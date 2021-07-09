20 dakikalık iki devreden oluşan zevkli ve çekişmeli geçen maç renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Çifçi’nin oynadığı turuncu formalı takımın sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı maç sonrası görüntüler kazananın dostluk olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençlere maç sonrası baklava ikram eden Başkan Çiftçi, gençlerle her fırsatta bir araya gelmeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini söyledi .
Başkan Çiftçi, gençlerle maç yaptı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha önce bir araya geldiği gençlerin davetini kırmayarak birlikte maç yaptılar.
20 dakikalık iki devreden oluşan zevkli ve çekişmeli geçen maç renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Çifçi’nin oynadığı turuncu formalı takımın sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı maç sonrası görüntüler kazananın dostluk olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençlere maç sonrası baklava ikram eden Başkan Çiftçi, gençlerle her fırsatta bir araya gelmeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini söyledi .