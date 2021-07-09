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Başkan Çiftçi, gençlerle maç yaptı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha önce bir araya geldiği gençlerin davetini kırmayarak birlikte maç yaptılar.

Başkan Çiftçi, gençlerle maç yaptı

09 Temmuz 2021 Cuma 10:10

 Çayırova’nın geleceği olarak gördüğü gençlerle çok önem veren ve her fırsatta bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi, geçtiğimiz günlerde buluştuğu Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan Çaylırova’lı gençlerin maç davetini kırmayarak Akse Stadyumu’nda birlikte top oynadılar. Gençlerle karşılaşma öncesi sahayı turlayan ve ısınma hareketleri yapan Başkan Çiftçi, çift kale maçta turuncu renkli forma ile top oynadı.

20 dakikalık iki devreden oluşan zevkli ve çekişmeli geçen maç renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Çifçi’nin oynadığı turuncu formalı takımın sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı maç sonrası görüntüler kazananın dostluk olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençlere maç sonrası baklava ikram eden Başkan Çiftçi,  gençlerle her fırsatta bir araya gelmeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini söyledi .

















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