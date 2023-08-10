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Başkan Çiftçi: "İlçemize küçük sanayi sitesi kazandırıyoruz"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye iki küçük sanayi sitesi yapılacağını söyledi.

Başkan Çiftçi:

10 Ağustos 2023 Perşembe 10:54

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlara yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden eserleri yerinde anlattı. İlçede bulunan 9 mahallenin 9'unun da kendisine has ihtiyaçları olduğunu ve bu minvalde tüm mahallelerde projeler ürettiklerini dile getiren Başkan Çiftçi, proje turu gezisine katılan vatandaşlara eserler hakkında bilgi verdi. İlçeye iki küçük sanayi sitesi kazandırılacağını kaydeden Çiftçi, "Şehir içerisinde ve apartman altlarında yer alan dükkanlar var. Bunlar için küçük sanayi sitesi projemizi hayata geçiriyoruz. Hızlı bir şekilde projelendirdik, ihalesini yaptık ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. İnşaatı da en kısa sürede başlayacak. İlçemize ikinci küçük sanayi sitesini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapıyor. Sazlıdere mevkiinde bulunan vatandaşlarımız için bakanlığımız hemen bulundukları yerin yanına konut yaptı. Buradaki vatandaşlarımız taşındıktan sonra Sazlıdere mevkiine de ikinci küçük sanayi sitesi bakanlığımız tarafından yapılacak" dedi.



İHA
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