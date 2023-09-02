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Başkan Kocaman: "Ecrin kızımız LGS Türkiye birincisi olarak bizlere gurur yaşattı"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, LGS Türkiye birincisi Kartepeli Ecrin Bayraklı’yı evinde ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Kocaman:

02 Eylül 2023 Cumartesi 10:30

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında İzmit Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kartepeli Ecrin Bayraklı 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bayraklı’yı ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, başarının devamını diledi. Türkiye birincisini evinde ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu yıl Kartepe'den Ecrin Bayraklı kızımız LGS Türkiye birincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kendisini ve onu yetiştiren değerli ailesini ziyaret ederek tebrik ediyorum. Ecrin'in hem eğitim hayatında hem de kariyer hayatında bizi mutlu edecek birçok güzel haberini alacağımızdan kuşkum yok. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.





İHA
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