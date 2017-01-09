Başkan Köşker’den 10 Ocak mesajı!

“10 Ocak günü basın çalışanlarının haklarına sahip çıktığı, gazetecilerin çalışma koşullarının yasal güvenceye alınmasının başarıyla sonuçlandırıldığı bir gündür” diyerek Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker mesajında şu ifadelere yer verdi: “Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, özgür tartışma ortamı sağlayarak toplumsal bilinci geliştirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi işlevleri bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır.

BAŞARILAR DİLERİM

Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta ilçemizde yaşanan her türlü olayı takip ederek bize aktaran ve Gebze kamuoyunu bilgilendiren, Gebzeli değerli basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”