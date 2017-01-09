GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Köşker’den 10 Ocak mesajı!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Köşker'den 10 Ocak mesajı!

09 Ocak 2017 Pazartesi 12:20

“10 Ocak günü basın çalışanlarının haklarına sahip çıktığı, gazetecilerin çalışma koşullarının yasal güvenceye alınmasının başarıyla sonuçlandırıldığı bir gündür” diyerek Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker mesajında şu ifadelere yer verdi: “Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, özgür tartışma ortamı sağlayarak toplumsal bilinci geliştirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi işlevleri bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır.

BAŞARILAR DİLERİM

Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta ilçemizde yaşanan her türlü olayı takip ederek bize aktaran ve Gebze kamuoyunu bilgilendiren, Gebzeli değerli basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
KöşkerBaşkanGazeteciler GünüGebze GazetesiHaberKocaeliçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tramvayda enerji hattı direkleri monte ediliyor Tramvayda enerji hattı direkleri monte ediliyor
Esnafın Emniyeti Olacak! Esnafın Emniyeti Olacak!
Telekomünikasyon Okulu Telekomünikasyon Okulu
Gebze Gazetesi’nden Anlamlı Organizasyon! Gebze Gazetesi’nden Anlamlı Organizasyon!
Sizden Gelenler! Sizden Gelenler!
Kandaz'dan Sedaş'a Teşekkür! Kandaz'dan Sedaş'a Teşekkür!
Yukarı Çık

banner189

Tramvayda enerji hattı direkleri monte ediliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma konfor kazandıracak ve ivme arttıracak Akçaray tramvay inşaatı...

Haberi Oku