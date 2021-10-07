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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, LİSELİ GENÇLERLE BULUŞUP TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Bıyık: ‘Amacımız gençlere daha güzel yarınlar bırakmak’

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, LİSELİ GENÇLERLE BULUŞUP TALEPLERİNİ DİNLEDİ

07 Ekim 2021 Perşembe 11:45

‘Gençlik Koridoru’ projesi ile gençlerle buluşmalarını sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu kez farklı liselerde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Liseli gençlerin taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Gençleri önemsiyoruz. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, özel önem verdiği ve projelerde öncelik verdiği gençlerle buluşmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce örnek bir projeyle hayata geçirilen ‘Gençlik Koridoru’ projesi kapsamında belirli aralıklarla farklı eğitim ve meslekten gençlerle bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez liseli gençlerle buluşup, sohbet etti ve taleplerini dinledi.

GENÇLER SORDU, BAŞKAN CEVAPLADI

Darıca’da üç farklı lisede eğitim gören gençlerle Darıca Belediyesi E-Spor merkezinde akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, liseli gençlerle tanışıp sohbet etti. Gençlerin beklentilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, tek tek gençlerin sorularını da yanıtladı. Gençlerle her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlik buluşmalarının onları yakından tanıma fırsatı verdiğini söyledi. Gençlerin talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirdiklerini kaydeden Bıyık, bu tür gençlik buluşmalarına devam edeceklerini söyledi.

GENÇLERE DAHA GÜZEL YARINLAR BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu ve bu nedenle gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak önceliklerimizden biri geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz. Gençlere değer veren bir anlayışla hareket ederek bu doğrultuda projeler gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz e-spor merkezimizi de gençlerin ilgisine ve talebine cevap verebilmek amacıyla hayata geçirdik. Spordan, kültür sanata kadar gençlerin her alanda kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmak ve gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Modern spor salonları inşa ediyoruz. Kitap kafe, İskoliye Sanat Merkezi, Dijital Kütüphane ve Gençlik Koridoru gibi daha birçok projemizi kıymetli gençlerimizi düşünerek hayata geçirdik. Bundan sonra da gençler için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

LİSELİ GENÇLERDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada gençler de hedeflerini ve Darıca için düşüncelerini paylaştı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a kendileriyle samimi bir şekilde ilgilenmesi ve düşüncelerini dinlemesi nedeniyle teşekkür eden gençler, keyifli buluşma nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gençlere çeşitli hediyeler veren Başkan Muzaffer Bıyık, gençlik buluşmalarının devam edeceğini ifade ederken ziyaret gençlerin Başkan Muzaffer Bıyık’la selfie çekimiyle sona erdi.



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