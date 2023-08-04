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Başkan Özlü: "Başiskele için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Vatandaşlarla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele için durmadan, yorulmadan, yavaşlamadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi 'Aşkınan çalışan yorulmaz'. Bizler de sevdamız Başiskele için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özlü:

04 Ağustos 2023 Cuma 10:36

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak ilçenin yemyeşil doğal güzellikleri içerisinde yer alan Aksığın Mahallesini ziyaret etti. Aksığın Mahallesi'nden sonra Tepecik Mahallesi’nde geçen Yasin Özlü sıcak çay eşliğinde vatandaşlarla muhabbet etti.

Her iki mahalleye yaptığı ziyarette de vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinleyen Yasin Özlü, Başiskele'nin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu koruyarak kentin gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması için sürdürdükleri projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Özlü, "Başiskele için durmadan, yorulmadan, yavaşlamadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi 'Aşkınan çalışan yorulmaz'. Bizler de sevdamız Başiskele için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Misafirperverliğiniz, fikir ve görüşleriniz ile bize sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.




İHA
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