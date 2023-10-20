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Başkan Özlü: "Hep birlikte Güzel İşlere Devam Edeceğiz"

Muhtarlar ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskeleli hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için hep birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özlü:

20 Ekim 2023 Cuma 16:25

 Başiskele Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda ilçenin 37 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Yasin Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü de tebrik etti. Toplantıda, kentte yapılan hizmetler ve eserler, yapılacak yeni projeler ve mahallelerin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunuldu. 
 Muhtarların toplumun sesi ve temsilcileri olduğunu ifade eden Özlü, "Mahallemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarına kulak verip, özverili çalışmaları ile komşularımızla aramızdaki dayanışma ruhunu güçlendiriyorlar. Başiskeleli hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için hep birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden büyük bir gayret ve fedakarlıkla görevini yürüten muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.


                                       


İHA
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