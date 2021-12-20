Başkan Şayir müjdeyi verdi: ‘Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsü değişiyor, yeni bölümler açılıyor’





Başkan Şayir; Dilovası Devlet Hastanesi'nin statüsünün değiştiğini, açılacak yeni bölümleri ve 25 olan yatak sayısının 50’ye çıkarılacağını

müjdeli haber olarak Dilovalılar ile paylaştı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Dilovalılar’a Pazartesi günü güzel bir haber vereceğini açıklamıştı.

Ancak, paylaşım büyük ilgi ve merak uyandırarak yüzlerce yorum alınca, sürprizi erken açıkladı.

HASTANENİN STATÜSÜ DEĞİŞİYOR

Başkan Şayir, seçim vaadi olarak paylaştığı,büyüyen Dilovası’nın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı için ilçenin önemli sorunlarından biri olarak görülen Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün değiştirilerek D sınıfından C sınıfı hastaneye dönüştürülerek büyütülmesi talebi Sağlık Bakanlığınca onaylandı.

DOKTOR KADROSU GENİŞLEYECEK, YENİ BRANŞLAR AÇILACAK

C sınıfı hastaneye dönüştürülecek olan Dilovası Devlet Hastanesi’nde yatak kapasitesi 25’ten, 50’ye yükseltilecek.

Halihazırda hizmet veren Diş hekimliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Genel Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon branşlarının doktor kadrosunun da genişletileceği belirtilirken,

HASTANEDE YENİ BÖLÜMLER DE HİZMETE ALINACAK.

Yeni açılacak bölümler ile birlikte hastane artık; Deri ve Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs hastalıkları, Göz hastalıkları, Kulak, Burun, Boğaz hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji hastalıkları, Radyoloji ve Ruh Sağlığı hastalıkları, Tıbbı Biyokimya ve Üroloji alanlarında da Dilovalılar’a hizmetler verilecek.

DİLOVASI HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Yapılan yeni düzenleme ile Dilovalılar’a büyük fayda sağlayacak olan Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün yükseltilerek C sınıfı hastaneye dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şayir, “Dilovası son yıllarda kabuğunu kıran ve her geçen gün büyüyerek genişlemeye devam bir ilçe konumuna gelmiştir. Özellikle sanayinin de yoğun olduğu ilçemiz, artık hızla göç alan bir ilçe haline gelmiştir. Yapılan yatırımlar ile ‘Yükselen Şehir’ haline gelen ilçemizin yeni konut yatırımları ile birlikte nüfus olarakta daha hızlı bir şekilde büyüyeceğimi öngörüyoruz.





Vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmeleri için özellikle son bir yıldır Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerimizde hastanemizin ileriye dönük statüsünün genişletilmesi ve doktor kadrolarının ve branşların da artırılması talebimiz, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızca onaylanarak, bizleri mutlu etti.

BAŞKAN ŞAYİR’DEN TEŞEKKÜR

Dilovamız’a kıymet veren ve talebimizi geri çevirmeyerek, hastanemizin D statüsünden C statüsüne geçmesini onaylayan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, bizleri bu süreçte hiçbir zaman yalnız bırakmayan her sorunumuzun çözümü noktasında ellerinden geleni yapmaya çalışan AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’e, Kocaeli Milletvekillerimiz; Fikri Işık, İlyas Şeker, Av. Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır’a ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a ilçemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum.”dedi.

DİLOVASI EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR

Başkan Şayir; “Göreve gelmeden önce halkımıza meydanlarda hep şunu söyledik. “3’lü Olsun, Güçlü Olsun”. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemize ve Dilovası Belediyemiz’in koordinasyonu ile halkımıza hizmet etme konusunda taahhüt ettiğimiz bu anlayışla son yıllarda ilçemiz çok büyük hizmetler aldı ve almaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra da ilçemiz kısa vadede çok büyük yatırımlar almaya ve “Yükselen Şehir Dilovası” olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edecektir.

Özellikle yaklaşan 2022 yılını tam anlamı ile yatırım yılı olarak görüyor ve çok önemli projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.