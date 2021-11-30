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Başkan Şayir, yatırımları masaya yatırdı!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İSU, SEDAŞ, PALGAZ ve TELEKOM yöneticileri ile birlikte 2022 yılı yatırımlarını masaya yatırdı.

Başkan Şayir, yatırımları masaya yatırdı!

30 Kasım 2021 Salı 15:41

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir koordinatörlüğünde gerçekleşen toplantıda 2022 yılında Dilovası’na yapılacak yatırım programlarının koordinasyonu görüşüldü.

İSU, SEDAŞ, PALGAZ ve TELEKOM yöneticileri ile yapılan toplantıda,

İlçe de alt yapı çalışmaları yapılırken, aynı anda üst yapınında yapıma hazır hale getirilebilmesi koordine edildi.

2022’DE ÇALIŞMALAR PLANLI YAPILACAK

Başkan Şayir, yapılan toplantıda Dilovası Belediyesi ile birlikte 2022 yılında ilçede yapılacak olan tüm yatırımların planlı bir şekilde yapılmasının önemli bir tasarruf ve zaman kaybının önüne geçebileceği gibi, vatandaşların da kaliteli hizmet alabilmesinin sağlanacağını belirtti. Başkan Şayir’in planlı ve koordineli çalışma isteğine destek veren yöneticiler Dilovası Belediyesi koordinasyonun yapılacak olan çalışmalar ile ilgili sürekli fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade ettiler.

ÇALIŞMALAR START ALDI

Toplantının ardından Asalet Caddesi’nin yatay sondaj çalışmaları ile başlayacak yağmur suyu ve alt yapı seferberliğinin de startı verildi. Ardından da İstiklal Caddesi'nin alt yapı çalışmasının yapılacağı belirtildi

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