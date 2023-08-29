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Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Şayir'den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

29 Ağustos 2023 Salı 17:07

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin en şanlı günlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Şayir mesajında; “Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğinin dosta düşmana ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Aziz Milletin Ordusuyla bütünleştiği, ayağındaki çarığı, torbasındaki azığı paylaştığı, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur.

 

30 AĞUSTOS DÖNÜM NOKTASIDIR

 

Bu zaferle şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam etmiş, ezanımız dinmemiş, bedenimiz de ruhumuz da asla esaret altında kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zafer, Milletimizin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğinin göstergesidir” dedi.

 

TÜRKİYE’Yİ HEDEFİNDEN KİMSE SAPTIRAMAYACAK

 

Büyük mücadelenin ardından kurulan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; barışın, demokrasinin ve istikrarın ülkesi olduğunu hatırlatan Başkan Şayir, “Bu bereketli topraklarda, birlik ve beraberlikten aldığımız enerjiyle güçlüyüz, azimliyiz, cesuruz. Bizi, güçlü Türkiye hedefinden saptırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

 

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI ANDI

 

Bu cennet vatanı bizlere yurt eden, bu uğurda büyük bir mücadele sergileyen; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyor, bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum” sözleri ile Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

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