Başkan Şayir’den Üç Aylar Mesajı





Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mesajında şunları söyledi: “İslam âlemi olarak mübarek üç aylara kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız. Hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç aylara erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel ve mübarek aylarda başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, yüce mevlanın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek Ay ve gecelerde birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Bu Mübarek gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”