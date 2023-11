Başkan Söğüt, Emekli Personellere Plaket Takdim Etti

Körfez Belediyesine uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan personellerle yemekte bir araya gelen ve plaket takdim eden Başkan Şener Söğüt, "İlçemize kazandırılan her hizmette, eserde imzanız var" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesine uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan personellerle yemekte bir araya geldi. Birlikte yenilen yemek sonrasında emekliye ayrılan personele tek tek plaket takdim eden Başkan Söğüt, "Öncelikle bugüne kadar Körfez Belediyemize yapmış olduğunuz katkı ve desteklerden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Gerek bizlerle gerekse de bizden önceki dönemde aldığınız her görevde canla başla çalıştınız. Herkes kendi sorumluluk alanında elinden geleni yaptı ve ilçemize bir birinden güzel eserleri, hizmetleri kazandırdı. Gerçekten birik beraberliğin en güçlü olduğu belediyelerden bir tanesiyiz. Bugüne kadar Körfez Belediyemizdeki çalışanlarımızdaki uyum ve ahenk geçmişten bugüne kadar devam etti. Bu sizler sayesinde oldu. Samimiyet ve gayretle hizmet sürenizi tamamladınız ve emekli oldunuz. Artık emeklilik hayatındasınız. Hayat böyle evre evre değişiyor. Çocukluk, eğitim, iş, aile ve tüm koşuşturmanın ardından artık biraz daha sevdiklerinize vakit ayıracağınız emeklilik dönemi. Her dönem güzeldir ama emeklilik hayatının ayrı bir güzelliği vardır. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde emeklilik dönemi geçirmenizi diliyor ve temenni ediyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Varsa bizden yana helal olsun" ifadelerini kullandı.





Programda Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Serkan Yeğnidemir, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar, Bem-Bir-Sen İş Yeri Temsilcisi Tarık Gürgen ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.





İHA