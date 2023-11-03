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Başkan Söğüt'ten Gençlere: "Sizlerden Aldığımız Enerji Bizlere Güç Veriyor"

AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "AK Parti büyük bir aile.

Başkan Söğüt'ten Gençlere:

03 Kasım 2023 Cuma 13:42

 Sizler de bu ailenin heyecanı ve azmi ile itici gücüsünüz. Sizlerden aldığımız enerji bizlere güç veriyor" dedi.   
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan Ahmet Sarıgül ve oluşturduğu yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe Gençlik Kolları’nın toplantısına katılan Başkan Söğüt, "AK Parti büyük bir aile. Sizler de bu ailenin heyecanı ve azmi ile itici gücüsünüz. Sizlerden aldığımız enerji bizlere güç veriyor. Bu güçle de hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya, eser siyasetini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. 
 Başkan Şener Söğüt konuşmasının ardından gençlere ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili olarak da bilgiler verdi. 


                     
        


İHA
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