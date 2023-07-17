Başkanlardan Başkent Temasları





Başkanlar’dan Başkent temasları. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya beraberindeki heyetle birlikte başkent Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ile birlikte başkent Ankara’da ilk olarak Gazi Meclisi ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti’nin Kocaeli milletvekillerini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, Başkan Kaya ve beraberindeki heyet vekillere yeni yasama döneminde başarılar diledi. AK Parti’nin Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz’ın yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’i ziyaret ederek yasama döneminde başarılar ve kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya beraberindeki heyetle birlikte daha sonra bakanlık ziyaretleri gerçekleştirdi.

BAKAN’A GEBZE HÜKÜMET KONAĞI BRİFİNGİ

İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam’ı makamında ziyaret eden Gebze heyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da makamında ziyaret etti. Ziyaretleri sosyal medya hesaplarından duyuran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Milletvekillerimize hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Akabinde İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Gebze Yeni Hükümet Konağı Projemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasında dereceye giren projeleri de sunmuş olduk. İlgisi ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.