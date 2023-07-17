banner930
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkanlardan Başkent Temasları

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya beraberindeki heyetle birlikte başkent Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Başkanlardan Başkent Temasları

17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:28

 Başkanlar’dan Başkent temasları. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya beraberindeki heyetle birlikte başkent Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ile birlikte başkent Ankara’da ilk olarak Gazi Meclisi ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti’nin Kocaeli milletvekillerini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, Başkan Kaya ve beraberindeki heyet vekillere yeni yasama döneminde başarılar diledi. AK Parti’nin Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz’ın yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’i ziyaret ederek yasama döneminde başarılar ve kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya beraberindeki heyetle birlikte daha sonra bakanlık ziyaretleri gerçekleştirdi.

BAKAN’A GEBZE HÜKÜMET KONAĞI BRİFİNGİ 

İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam’ı makamında ziyaret eden Gebze heyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da makamında ziyaret etti. Ziyaretleri sosyal medya hesaplarından duyuran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Milletvekillerimize hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Akabinde İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Gebze Yeni Hükümet Konağı Projemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasında dereceye giren projeleri de sunmuş olduk. İlgisi ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM
GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ SERGİSİ CANLI MAKALE GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ SERGİSİ...
HAİN DARBENİN YAŞANACAĞI GÜN BAYBURT ÇORUH NEHRİNDEN CANLI MAKALE HAİN DARBENİN YAŞANACAĞI GÜN BAYBURT ÇORUH NEHRİNDEN...
Türkiye'nin En Büyük Çevre Projesini MBB Çevre Platformu İnceledi Türkiye'nin En Büyük Çevre Projesini MBB Çevre...
Çocuk Hafızlar Şehitler İçin Sabah Namazında Hatim İndirdi Çocuk Hafızlar Şehitler İçin Sabah Namazında...
Demokrasi Ve Milli Birlik Gününde Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Demokrasi Ve Milli Birlik Gününde Ücretsiz Ulaşım...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 17 Temmuz 2023 tarihli makalesini...

Haberi Oku