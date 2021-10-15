Başkanlardan H. Halil’de esnaf turu

lçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş’ın yanı sıra ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği programda Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Başkanı Recep Kaya, Hacı Halil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerindeki esnafları dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler ve hayırlı cumalar temennilerini iletti. Esnafların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, talepleri ve istekleri de dinledi. Esnaflara bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm esnafları 18-20 Ekim tarihleri arasında Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Hizmet ve Yatırım Gündemi 2019-2021”toplantılarına davet etti.