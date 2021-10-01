Başkanlardan Hacı Hali Turu





Başkan Büyükgöz’den esnaf ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte Hacı Halil Mahallesi Muhtarı İrfan Malkoç’u ziyaret etti. İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette Hacı Halil Mahallesi Muhtarı İrfan Malkoç’u ziyaret eden başkanlar daha sonra mahallede esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. Yazı Caddesi esnaflarını dükkanlarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, hayırlı işler temennilerini iletti. Belediye çalışmaları ve devam eden hizmetlere ilişkin de bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bereketli kazançlar temennisini ilettiği esnafların talep, görüş ve isteklerini de dinledi.