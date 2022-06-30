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Başsavcı Korkmaz’dan KOTO’ya veda ziyareti

Kayseri’ye atanan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, KOTO’ya veda ziyareti gerçekleştirdi

Başsavcı Korkmaz'dan KOTO'ya veda ziyareti

30 Haziran 2022 Perşembe 17:44

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesi ile Kayseri’ye görevlendirilen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Ticaret Odası’na veda ziyareti gerçekleştirdi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Ömer Efe, Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve Murat Barış ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, Başsavcı Korkmaz, helallik isteyerek KOTO’ya veda etti. Başsavcı Korkmaz’a Kayseri mesaisinde başarılar dileyen Başkan Bulut, Kocaeli iş dünyası adına kente sunduğu katkılar dolayısıyla da teşekkür etti. 



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Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar YavuzKOTO
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