Bayan Yavuz, Dilovası İlçemizde Bir Dizi Ziyaret ve Temaslarda Bulundu

Daha sonra Bayan Yavuz beraberindekilerle 2’nci Mahmut döneminde yapılan ve günümüze kadar korunan tarihi Hacı Seyyit Veliyyiddin Ağa Çarşı Camii ile Kurtuluş Savaşı sırasında, Kocaeli bölgesinde Kuva-yi Milliye hareketlerini örgütleyen kahramanlarımızdan Yahya Kaptan’ın Anıt Mezarını ziyaret ettiler.
Ziyaretlerini İlçe Müftüsü Recep Apaydın’ın rehberliğinde gerçekleştiren Bayan Yavuz, Camii ve Anıt Mezarı hakkında bilgiler aldı. Anıt Mezarı başında kahraman şehidimiz Yahya Kaptan’a ve tüm şehirlerimize dualar eden Bayan Yavuz daha sonraki ziyaret yerine geçmek üzere alandan ayrıldılar.
19'uncu yüzyıl Osmanlı mimarisinin en başarılı örneğinden biri olan Gebze Demirciler Konağı’nı ziyaret eden Bayan Yavuz, daha sonra dünyanın en büyük plastik enjeksiyon ambalaj üreticisi Jokey Plastik Fabrikası’nın Dilovası ilçemizde hizmete açılan yeni fabrikasını ziyaret ettiler.
Burada Jokey Firmasının sahibi Hakan Özhuy ve eşi Elif Özhuy tarafından karşılanan Bayan Yavuz, beraberindekilerle fabrikayı gezerek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldılar.
Ülkemiz ve ilimiz üretimine, istihdam ve ekonomisine katkılar sunması bakımından Jokey Firması sahibi Hakan Özhuy ve eşi Elif Özhuy’u tebrik eden Bayan Yavuz, başarı dileklerinde bulunarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.
Dilovası ilçemizde Selda Yavuz Hanımefendinin yaptığı ziyaret ve temaslara; Vali Yardımcısı Dursun Balaban’ın eşi Gülcan Balaban, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve eşi Füsun Kubilay, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara’nın eşi Dilek Kara, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve eşi Nurcan Şayir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın eşi Havva Bıyık ile Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler eşlik ettiler.