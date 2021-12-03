Bayan Yavuz Hatice Teyzeyi Ziyaret Etti

Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, eşi tarafından darp edilen ve Vali Yavuz’un talimatlarıyla tedavisi yapıldıktan donra Devlet koruması altına alınan Hatice Ekemen’i ziyaret etti.





Ziyarette Hatice teyzeyle yakından ilgilenen, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Bayan Yavuz, bir süre hasbihal ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.





Hatice teyzenin sağlık durumu hakkında da bilgiler alan Bayan Yavuz, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ne gerekirse yapılacağını belirtti.





ŞÖNİM’in Yeni Hizmet Binasını Ziyaret Etti





Vali Seddar Yavuz’un talimatlarıyla ŞÖNİM’e tahsis edilen eski Valilik Konağını ziyaret eden Bayan Yavuz, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.





Restorasyonu tamamlanan ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) olarak hizmete açılan eski Valilik Konağı’ndaki ziyaretlerinde Bayan Yavuz’u ŞÖNİM Müdürü Tuğba Uğur ve çalışanlar karşıladı.





ŞÖNİM Müdürü Tuğba Uğur’un rehberliğinde hizmet binasını gezen Bayan Yavuz, personellere de kolaylıklar dileyerek, yeni hizmet yerlerinin hayırlı olması temennilerinde bulundu.









