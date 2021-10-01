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Bayan Yavuz, İş Dünyasını Down Cafe ile Buluşturdu

Down sendromlu bireyler ile yakın temasta bulunan, her faaliyetlerine büyük özveriyle yaklaşan ve yakından ilgilenen Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, destekçisi olduğu Değirmendere Down Cafe sakinleriyle her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor.

Bayan Yavuz, İş Dünyasını Down Cafe ile Buluşturdu

01 Ekim 2021 Cuma 10:48


Bayan Yavuz, bugün de farkındalık oluşturmak, beraberliği pekiştirmek amacıyla ilimiz iş dünyasını Değirmendere Down Cafe sakinleriyle buluşturdu.


Cafe’nin güler yüzlü çalışan gençleri ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz tarafından karşılanan Bayan Yavuz’a Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve iş dünyamızdan davetliler eşlik etti. 


Katılımcılarla bir süre sohbet eden Bayan Yavuz daha sonra gençlerimizin sürpriziyle karşılaştı. +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, gençlerimiz tarafından hazırlanan hediyeleri takdim ederek: “Ziyaretlerinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Gençlerimiz kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri sizlere vermek için sabırsızlandılar. Sizlerin ziyaretleri bizlere ve gençlerimize ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Gençlerimiz bu buluşmayı büyük bir heyecanla beklediler. Bizlere sağladıkları imkan ve katkılarından dolayı Sayın Selda Hanımefendiye ve siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 


Programda “Biz Biriz, Biz Siziz” adlı şiirini okuyan Sevil Çelik, misafirlere duygusal anlar yaşattı. Samimi ve keyifli geçen buluşmada gençlerimiz tarafından seslendirilen şarkılar, büyük beğeni toplarken,  misafirlerin de katılımıyla daha da eğlenceli hale geldi. 


Daha sonra gençlerimizle yakından ilgilenerek, onların gönlünü yapan Bayan Yavuz ve misafirler, gençlerimizin müzik eşliğinde gerçekleştirdikleri dans gösterilerine, coşkularına eşlik ederek mutluluklarına mutluluk kattılar.


Gülüşmelerin, keyifli dakikaların tadını çıkaran gençlerimiz, Selda Yavuz ve misafirlerimizle doyasıya eğlendiler.


Güzel dakikaların yaşandığı buluşma toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 

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