Bayan Yavuz, İş Dünyasını Down Cafe ile Buluşturdu

Down sendromlu bireyler ile yakın temasta bulunan, her faaliyetlerine büyük özveriyle yaklaşan ve yakından ilgilenen Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, destekçisi olduğu Değirmendere Down Cafe sakinleriyle her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor.