GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayan Yavuz ve İş Kadınlarından Rehabilitasyon Merkezlerine Ziyaret

Vali Seddar Yavuz’un eşi Sayın Selda Yavuz, İlimizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan iş kadınlarıyla bir araya gelerek, Kartepe ilçemizdeki Rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettiler.

Bayan Yavuz ve İş Kadınlarından Rehabilitasyon Merkezlerine Ziyaret

15 Aralık 2021 Çarşamba 20:07

Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğündeki çocuklarımızı ziyaret eden Bayan Yavuz ve beraberindeki ilimiz iş kadınları ilk olarak erkek çocuklarımızın evini ziyaret ettiler. Burada Kurum Müdürü Ayhan Özler’den kurumun çalışma şekli, öğrencilerin durumları gibi birçok konuda bilgiler alan Bayan Yavuz ve beraberindekiler, odaları gezerek incelemelerde bulundular. 


Farkındalık oluşturmak amacıyla iş dünyamızı özel çocuklarımızla buluşturan Bayan Yavuz, ihtiyaçlarını birlikte gözlemleyerek, çözümü noktasında istişarelerde bulundular.  


El Emeği Ürünlerden Alarak Destek Oldular


Daha sonra Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Bayan Yavuz ve İş Kadınları, özel öğrencilerin çeşitli branşlarda eğitim gördükleri atölye sınıflarını gezdiler. 

 

Atölye sınıflarında yapılan çalışmaları yakından gören Bayan Yavuz ve beraberindeki misafirler özel öğrencilerimizle bir süre sohbet ederek, yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı her birini tebrik ettiler. 


Atölyelerin gezilmesinin ardından özel öğrenciler tarafından yapılan el emeği ürünlerin sergilendiği standı gezdiler. Birbirinden güzel ürünleri inceleyen Bayan Yavuz ve İş Kadınları, ürünlerden alarak öğrencilerimize destek oldular. 


KARKAD Ziyaret Edildi


Son olarak ilimizin resmi ilk kadın kooperatifi olan ve Eylül 2019'dan itibaren resmi faaliyetlerine başlayan Kartepe Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD)’ın çalışma atölyesini ziyaret ettiler. 


Burada Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı Ece Çiftçi’den bilgiler alan Bayan Yavuz ve misafirleri, tamamen geleneksel usullerle hazırlanan ürünlerin yapıldığı çalışma atölyelerini inceleyerek yaptıkları örnek çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. 


Kurucu Başkan Çiftçi, Bayan Yavuz ve misafirlerine ziyaretten büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, teşekkür etti. 


Ziyaretlerinde Bayan Yavuz’a Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Eşi Dr. Neslihan Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, Kartepe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Kars,  İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Fatma Nilüfer Yalınalp, Kartepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nurhayat Bozdemir ve iş kadınları eşlik ettiler. 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de Osmanlı Mezar Taşları Sergisi Kocaeli’de Osmanlı Mezar Taşları Sergisi
Üzerine Demir Kapı Devrilerek Ölen Çocuğun Ailesi Sanıklara Verilen Cezaya İtiraz Edecek Üzerine Demir Kapı Devrilerek Ölen Çocuğun Ailesi...
Basın tarihimiz ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın tarihimiz ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti
İslam Dünyası ve Türkiye’nin tarihi Misyonu! İslam Dünyası ve Türkiye’nin tarihi Misyonu!
İstanbul’da Türk Dünyası Zirvesi İstanbul’da Türk Dünyası Zirvesi
Başkan Büyükgöz Din Görevlileriyle Buluştu Başkan Büyükgöz Din Görevlileriyle Buluştu
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Kocaeli’de Osmanlı Mezar Taşları Sergisi
Osmanlı Mezar Taşları anlamlarına göre sınıflandırılarak Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,...

Haberi Oku