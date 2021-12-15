Bayan Yavuz ve İş Kadınlarından Rehabilitasyon Merkezlerine Ziyaret

Vali Seddar Yavuz’un eşi Sayın Selda Yavuz, İlimizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan iş kadınlarıyla bir araya gelerek, Kartepe ilçemizdeki Rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettiler.

Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğündeki çocuklarımızı ziyaret eden Bayan Yavuz ve beraberindeki ilimiz iş kadınları ilk olarak erkek çocuklarımızın evini ziyaret ettiler. Burada Kurum Müdürü Ayhan Özler’den kurumun çalışma şekli, öğrencilerin durumları gibi birçok konuda bilgiler alan Bayan Yavuz ve beraberindekiler, odaları gezerek incelemelerde bulundular.





Farkındalık oluşturmak amacıyla iş dünyamızı özel çocuklarımızla buluşturan Bayan Yavuz, ihtiyaçlarını birlikte gözlemleyerek, çözümü noktasında istişarelerde bulundular.





El Emeği Ürünlerden Alarak Destek Oldular





Daha sonra Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Bayan Yavuz ve İş Kadınları, özel öğrencilerin çeşitli branşlarda eğitim gördükleri atölye sınıflarını gezdiler.

Atölye sınıflarında yapılan çalışmaları yakından gören Bayan Yavuz ve beraberindeki misafirler özel öğrencilerimizle bir süre sohbet ederek, yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı her birini tebrik ettiler.





Atölyelerin gezilmesinin ardından özel öğrenciler tarafından yapılan el emeği ürünlerin sergilendiği standı gezdiler. Birbirinden güzel ürünleri inceleyen Bayan Yavuz ve İş Kadınları, ürünlerden alarak öğrencilerimize destek oldular.





KARKAD Ziyaret Edildi





Son olarak ilimizin resmi ilk kadın kooperatifi olan ve Eylül 2019'dan itibaren resmi faaliyetlerine başlayan Kartepe Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD)’ın çalışma atölyesini ziyaret ettiler.





Burada Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı Ece Çiftçi’den bilgiler alan Bayan Yavuz ve misafirleri, tamamen geleneksel usullerle hazırlanan ürünlerin yapıldığı çalışma atölyelerini inceleyerek yaptıkları örnek çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.





Kurucu Başkan Çiftçi, Bayan Yavuz ve misafirlerine ziyaretten büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, teşekkür etti.





Ziyaretlerinde Bayan Yavuz’a Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Eşi Dr. Neslihan Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, Kartepe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Kars, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Fatma Nilüfer Yalınalp, Kartepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nurhayat Bozdemir ve iş kadınları eşlik ettiler.





